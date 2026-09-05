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El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, asiste a una reunión en Kiev, el 4 de septiembre de 2026, en medio de la invasión rusa de Ucrania. (Handout / Servicio de Prensa Presidencial de Ucrania / AFP)
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, asiste a una reunión en Kiev, el 4 de septiembre de 2026, en medio de la invasión rusa de Ucrania. (Handout / Servicio de Prensa Presidencial de Ucrania / AFP)
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Por Agencia EFE

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ordenó este sábado suspender los ataques contra Moscú hasta el lunes, después de que el jefe del Kremlin, Vladímir Putin, hiciera lo propio con Kiev, debido a la visita de los emisarios de la Casa Blanca este fin de semana a las capitales rusa y ucraniana.

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