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Resumen

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Los equipos de rescate trabajan en un edificio residencial parcialmente destruido a consecuencia del ataque con misiles rusos contra la capital ucraniana, Kiev, el 6 de julio de 2026, durante la invasión rusa de Ucrania. (Foto de Serhii Okunev / AFP).
Los equipos de rescate trabajan en un edificio residencial parcialmente destruido a consecuencia del ataque con misiles rusos contra la capital ucraniana, Kiev, el 6 de julio de 2026, durante la invasión rusa de Ucrania. (Foto de Serhii Okunev / AFP).
/ SERHII OKUNEV
Por Agencia EFE

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo este lunes que es “de una importancia crítica” que la cumbre de la OTAN que empieza el martes en Ankara se salde con nuevas medidas concretas para reforzar las defensas aéreas ucranianas, horas después de que un nuevo ataque ruso masivo contra Kiev matara a 14 personas.

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