Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente estadounidense Donald Trump da la bienvenida al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en su residencia de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, el 28 de diciembre de 2025. (Jim WATSON / AFP)
El presidente estadounidense Donald Trump da la bienvenida al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en su residencia de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, el 28 de diciembre de 2025. (Jim WATSON / AFP)
/ JIM WATSON
Por Agencia AFP

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pidió a Estados Unidos más munición para sus sistemas de defensa antiaérea Patriot con el fin de contrarrestar los misiles balísticos rusos, según un documento visto por la AFP el miércoles.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.