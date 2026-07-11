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Resumen

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El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, observa durante una reunión al margen de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN de 2026 en Ankara, Turquía, el 7 de julio de 2026. (EFE/EPA/Michael Kappeler)
El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, observa durante una reunión al margen de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN de 2026 en Ankara, Turquía, el 7 de julio de 2026. (EFE/EPA/Michael Kappeler)
/ Michael Kappeler / POOL
Por Agencia EFE

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, urgió este sábado a avanzar en los acuerdos de licencia para los misiles Patriot y en el proyecto europeo conjunto de defensa antibalística tras el nuevo ataque nocturno de Rusia, que lanzó 121 drones y doce misiles, seis de ellos balísticos que Ucrania no pudo derribar.

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