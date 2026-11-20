El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pidió este viernes al Pentágono de EE.UU. que libere cuanto antes los suministros de misiles para sistemas antiaéreos Patriot que espera Ucrania, después de que el Ejército ucraniano sólo pudiera derribar tres de los 27 misiles balísticos lanzados por Rusia esta madrugada.

Zelensky ha dado instrucciones a su Ministerio de Defensa para que intensifique su comunicación con Estados Unidos a tal efecto.

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“Contamos mucho con que el Pentágono libere los suministros que estamos esperando”, escribió en X Zelenski en referencia a misiles interceptores PAC-2 y PAC-3 para Patriot, por los que -según ha denunciado repetidamente Kiev- los socios de Ucrania han pagado y que la administración del presidente Donald Trump no ha enviado a tiempo.

“He ordenado al Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania que contacte hoy con cada uno de los socios que ya han empezado a preparar paquetes de defensa aérea. Las entregas deben acelerarse”, dijo el presidente ucraniano sobre las gestiones que ha encargado con respecto a otras fuentes de suministro de misiles antibalísticos para Ucrania.

Zelensky explicó que el ataque ruso ha tenido entre sus objetivos infraestructuras energéticas, ferroviarias y logísticas, como los tres puentes sobre el río Dniéper que han tenido que ser cerrados en Kiev por los daños sufridos esta madrugada.

Fotografía muestra llamas y humo saliendo de un edificio residencial tras un ataque ruso en Dnipro, Ucrania, el 20 de noviembre de 2026, en medio de la invasión rusa. Según el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania, al menos ocho personas murieron y más de 30 resultaron heridas en los ataques con misiles y drones rusos ocurridos durante la noche en Ucrania. Foto: EFE/EPA/SERVICIO ESTATAL DE EMERGENCIAS

Entre los objetivos energéticos golpeados por los rusos, el presidente ha destacado “subestaciones (eléctricas) y líneas de distribución de las que dependen las centrales nucleares y que conectan la red eléctrica ucraniana” con los países vecinos de la UE, que le envían energía para hacer frente a las crisis de generación que provocan los bombardeos.

Zelensky dijo que Rusia utilizó en total en este ataque 110 misiles, algunos de ellos con munición de racimo, y más de 400 drones, y recordó que al menos ocho personas han muerto por el fuego ruso esta madrugada.

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