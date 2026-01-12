Zelensky pide que todos los medios de presión contra Rusia permanezcan sobre la mesa

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo este lunes que todas las opciones de presión contra Rusia deben estar sobre la mesa en vista de la actitud de Moscú ante los esfuerzos diplomáticos internacionales para acabar la guerra ruso-ucraniana.

“El comportamiento y la retórica de Rusia no indican en modo alguno que quieran acabar con esta guerra o que se estén preparando para eso”, afirmó Zelensky en un mensaje publicado en Telegram en el que también informó del avance de los contactos de los negociadores en el lado ucraniano con sus socios internacionales.

Para Zelensky, en vista del desarrollo de esos contactos, sobre todo, con el equipo del presidente estadounidense, Donald Trump, depende “enteramente” de los aliados de Kiev, y en particular del presidente de Estado de EE.UU., “lo que elija Rusia: paz o continuar la guerra”; por eso “todas las opciones para presionar al agresor deben permanecer sobre la mesa”.

Sobre el trabajo con la administración Trump, Zelensky dijo que ucranianos y estadounidenses se coordinan actualmente para lograr reuniones futuras, mientras que los “documentos” en los que han avanzado ambas partes “están ya preparados para firmar”.

“Entendemos que el lado estadounidense está en contacto con Rusia, incluyendo el documento básico para acabar la guerra. Es un documento político y nosotros hemos presentado nuestra visión”, aseguró Zelensky.