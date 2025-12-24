El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, con el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y de Defensa de Ucrania, Rustem Umérov, y con el jefe del Estado Mayor ucraniano, Andrí Gnátov. Foto: EFE/ Volodymyr Zelensky vía Telegram
El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, con el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y de Defensa de Ucrania, Rustem Umérov, y con el jefe del Estado Mayor ucraniano, Andrí Gnátov. Foto: EFE/ Volodymyr Zelensky vía Telegram
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Zelensky presenta los 20 puntos del plan de paz con Rusia y plantea posible compromiso en el Donbás
Resumen de la noticia por IA
Zelensky presenta los 20 puntos del plan de paz con Rusia y plantea posible compromiso en el Donbás

Zelensky presenta los 20 puntos del plan de paz con Rusia y plantea posible compromiso en el Donbás

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El presidente ucraniano, , ha presentado por primera vez de forma detallada los que han elaborado Kiev y Washington y ha reiterado su disposición a alcanzar un compromiso territorial en el Donbás, uno de los puntos que siguen abiertos.

En una conversación con periodistas el martes, sobre la que los medios ucranianos informaron este miércoles, Zelensky reiteró que los emisarios de la Casa Blanca han trasladado ya el citado plan al enviado del Kremlin y manifestó la expectativa de que los próximos contactos entre Washington y Moscú se produzcan el día de hoy.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz

“No sé en qué formato tendrán la próxima conversación. Quizá con (Vladimir) Putin. Probablemente, será mañana”, dijo Zelensky refiriéndose a este miércoles.

PUEDES VER: Rusia desmiente la preparación de una reunión trilateral con Ucrania y Estados Unidos

Los 20 puntos del plan plantean un pacto de no agresión entre Rusia y Ucrania, que sería supervisado por un mecanismo de monitoreo y cimentado en una serie de garantías de seguridad, como un Ejército ucraniano con 800.000 efectivos y acuerdos vinculantes por los que EE.UU. y otros aliados se comprometerían a proporcionar una defensa equivalente al Artículo 5 de la OTAN.

Con respecto a la cuestión más espinosa, las cesiones territoriales que reclama Rusia, Zelensky reconoció que en estos momentos hay dos opciones sobre la mesa, de las que Kiev prefiere la primera, que pasaría por congelar la actual línea del frente.

La segunda pasaría por la creación de una o varias zonas económicas que Ucrania todavía controla, pero que reclama Moscú, algo que, sin embargo, solo se estudiaría una vez que Kiev haya recibido garantías de seguridad suficientes.

“Si se toma esta decisión, se firmará un acuerdo separado entre Ucrania, EE.UU. y Rusia que determinará el estatus de la zona económica especial y los pasos que darán las dos partes del conflicto de manera equivalente para retirar sus fuerzas”, explicó.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pronuncia un discurso en Kiev. (AFP).
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pronuncia un discurso en Kiev. (AFP).
/ HANDOUT

La zona económica especial estaría administrada por Ucrania, aunque sus tropas se retirasen, y tendrían que estar presentes fuerzas internacionales para garantizar que no entren “ni ‘hombrecillos verdes’ ni personal militar ruso disfrazado de civiles”, advirtió Zelensky.

Además, una decisión de este tipo, que implicase la retirada de tropas de Donetsk, solo podría ser legitimada por un referendo.

Por otra parte, los 20 puntos no contienen ninguna referencia a las ambiciones de Kiev de ingresar en la OTAN y Zelensky afirmó que esta cuestión solo la pueden decidir los propios miembros de la Alianza, que por el momento no desean admitir a Ucrania.

Según dijo el presidente, es posible que la y Rusia negocien por separado sobre el futuro de su relación, pero que la propia Ucrania no renunciará a su “decisión” de aspirar al ingreso, aunque por el momento no sea realista.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo el sábado 20 de diciembre que Washington propuso las primeras negociaciones cara a cara entre Ucrania y Rusia en medio año, mientras diplomáticos se reunían en Miami para relanzar conversaciones destinadas a poner fin a la guerra. (AFP)

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC