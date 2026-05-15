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El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, habla durante una rueda de prensa en el marco de la reunión del Consejo Europeo celebrada en Bruselas el 18 de diciembre de 2025. Foto: JOHN THYS / AFP
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, habla durante una rueda de prensa en el marco de la reunión del Consejo Europeo celebrada en Bruselas el 18 de diciembre de 2025. Foto: JOHN THYS / AFP
/ JOHN THYS
Por Agencia AFP

El presidente Volodymyr Zelensky advirtió el viernes que Ucrania tiene derecho a bombardear instalaciones petroleras y militares de Rusia en respuesta al letal ataque que dejó 24 muertos en Kiev la víspera.

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