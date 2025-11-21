Esta fotografía tomada y publicada el 21 de noviembre de 2025, muestra al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, escuchando durante una llamada telefónica con el presidente francés, el primer ministro británico y la canciller alemana mientras está sentado en su oficina en Kiev. Foto: Servicio de Prensa Presidencial de Ucrania / AFP
/ HANDOUT
Agencia AFP
Agencia AFP

Zelensky propondrá “alternativas” al plan de EE.UU. para poner fin a la guerra en Ucrania
El presidente ucraniano, , afirmó el viernes que propondrá “alternativas” al para poner fin al conflicto con Rusia, una propuesta que considera muy favorable a Moscú, y prometió no “traicionar” los intereses ucranianos.

“Presentaré argumentos, persuadiré, propondré alternativas”, declaró Zelensky en un mensaje de vídeo a la nación, prometiendo que no “traicionará” a Ucrania.

Zelensky conversó con los dirigentes francés, alemán y británico sobre el plan estadounidense para poner fin a la invasión rusa, que incluye propuestas consideradas por Kiev casi como una capitulación tras casi cuatro años de guerra.

El plan de 28 puntos, apoyado por el presidente estadounidense, Donald Trump, , a comprometerse a no unirse nunca a la OTAN y a reducir significativamente sus fuerzas armadas.

“Estamos trabajando en el documento preparado por la parte estadounidense. Este debe ser un plan que garantiza una paz real y digna”, indicó Zelenski en X tras la llamada con el presidente francés, Emmanuel Macron, y los jefes de gobierno alemán y británico, Friedrich Merz y Keir Starmer.

Según la propuesta, Ucrania tendría que ceder el este del país a Moscú y aceptar la ocupación de una parte del sur. Las regiones orientales de Donetsk y Lugansk, así como Crimea, anexionada en 2014, serían “reconocidas de facto como rusas, incluido por Estados Unidos”, y Moscú recibiría otros territorios ucranianos que aún hoy están bajo el control de Kiev.

Esta combinación de imágenes muestra al presidente estadounidense Donald Trump (izq.) y al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky (der.). (Foto: AFP)
respecto a las potencias occidentales con su reintegración en el grupo del G8 y el levantamiento progresivo de las sanciones.

Por su parte, Kiev recibiría “garantías de seguridad fiables”, sin dar más detalles, pero el tamaño de sus fuerzas armadas se reduciría a 600.000 militares.

El plan también obligaría a Ucrania a “recoger en su Constitución” que no se unirá a la OTAN, pero establece que se estacionarán aviones europeos en la vecina Polonia, miembro de la alianza militar.

Al menos seis personas murieron el viernes 14 de noviembre en Ucrania como resultado de ataques rusos con drones y misiles, que tuvieron como epicentro la capital, Kiev, donde se concentran la mayoría de las víctimas. (AFP)

