El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunció este viernes haber propuesto un alto el fuego a Rusia el tiempo que dure la visita de los enviados estadounidenses, horas después de un ataque a la sede de sus servicios de seguridad en Kiev.

Desde que regresó a la Casa Blanca a principios de 2025, el presidente estadounidense Donald Trump ha impulsado varias rondas de negociaciones para intentar encontrar una solución a la guerra, sin por el momento avances concretos.

Sus emisarios Steve Witkoff y Jared Kushner tienen previsto, según Kiev, ir a Moscú y viajarán por primera también a la capital ucraniana.

MIRA AQUÍ: Rusia alcanza con un dron la sede central del espionaje ucraniano en Kiev

Sin “ataques aéreos”

“No habrá ataques aéreos por nuestra parte, y Rusia debe, de manera recíproca, garantizar un alto el fuego, sin sus ataques aéreos, durante el tiempo necesario para llevar a cabo estas negociaciones”, dijo Zelensky.

Los emisarios fueron a Moscú en varias ocasiones. El desplazamiento a Kiev se negocia desde hace meses y tendrá lugar “el domingo”, informó el viernes a la AFP un alto cargo ucraniano que pidió permanecer en el anonimato.

Moscú no ha confirmado oficialmente la visita de los emisarios estadounidenses.

La semana pasada, el director de la CIA, John Ratcliffe, viajó a Moscú en una visita inusual que ha suscitado especulaciones.

Según el Kremlin, se reunió con los servicios de inteligencia rusos. Donald Trump calificó este viaje de “semirutina”.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, reconoció a las repúblicas separatistas de Ucrania. (Mikhail Klimentyev / Sputnik / AFP). / MIKHAIL KLIMENTYEV

Los esfuerzos diplomáticos habían pasado a un segundo plano en la agenda de Washington desde que estalló, en febrero, la guerra en Oriente Medio.

Pero a finales de julio, el presidente ucraniano mantuvo una conversación telefónica con los emisarios de Trump para “reactivar la diplomacia”.

Ataque de dron ruso

El anuncio de propuesta de alto el fuego llega horas después de un espectacular ataque con un dron ruso contra la sede de los servicios de seguridad ucranianos (SBU).

“El dron apuntaba directamente a la oficina del jefe del servicio de seguridad”, Oleksander Poklad, informó Zelensky, y dijo haberle pedido “una respuesta apropiada y tangible”.

Poklad no estaba en su céntrica oficina en el momento del ataque, afirmó a la AFP una fuente cercana al caso.

LEE TAMBIÉN: Agencia de ONU exhorta a garantizar seguridad de aviación civil tras declaraciones de Zelensky

Periodistas de la AFP vieron humo elevarse sobre el centro de la ciudad. Varias carreteras cercanas al lugar estaban cerradas.

Doce personas resultaron heridas, indicó la administración militar sin precisar si fueron alcanzadas en el edificio atacado.

Según el SBU el edificio tendrá que ser restaurado.

Estos servicios de seguridad han sido objeto esta semana de una reprimenda de Zelensky tras un tiroteo en el que se vieron implicados agentes del SBU y de la inteligencia militar (GUR) en Kiev, un incidente cuyas circunstancias siguen sin estar claras y que ha puesto de manifiesto su rivalidad.

En las últimas semanas Moscú ha intensificado sus ataques con drones y misiles, tanto de día como de noche, contra Kiev y otras ciudades del país, donde las alertas aéreas son constantes.

Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y el presidente ruso Vladimir Putin. (Foto: AFP)

En los últimos meses, el ejército ucraniano también ha intensificado sus bombardeos en Rusia. El martes Zelensky advirtió a la aviación civil y a los aliados de Kiev de que los drones ucranianos harían peligroso sobrevolar el espacio aéreo ruso.

Su homólogo ruso, Vladimir Putin, calificó esta advertencia de “terrorista”.

La guerra desencadenada por la invasión rusa a gran escala de Ucrania, en febrero de 2022, es el conflicto armado más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial y ha causado, según las estimaciones, cientos de miles de muertos y heridos.

VIDEO RECOMENDADO