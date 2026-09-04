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Resumen

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En esta fotografía el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, asiste a una reunión con el jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), Oleksandr Poklad, en Kiev, en medio de la invasión rusa de Ucrania. Foto: SERVICIO DE PRENSA PRESIDENCIAL DE UCRANIA / AFP
En esta fotografía el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, asiste a una reunión con el jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), Oleksandr Poklad, en Kiev, en medio de la invasión rusa de Ucrania. Foto: SERVICIO DE PRENSA PRESIDENCIAL DE UCRANIA / AFP
/ HANDOUT
Por Agencia AFP

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunció este viernes haber propuesto un alto el fuego a Rusia el tiempo que dure la visita de los enviados estadounidenses, horas después de un ataque a la sede de sus servicios de seguridad en Kiev.

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