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Resumen

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El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ofrece una rueda de prensa en Oslo, el 20 de octubre de 2026. (Jonathan Nackstrand / AFP)
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ofrece una rueda de prensa en Oslo, el 20 de octubre de 2026. (Jonathan Nackstrand / AFP)
/ JONATHAN NACKSTRAND
Por Agencia AFP

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, propuso este miércoles “congelar” el frente en la guerra de su país con Rusia como un primer paso para iniciar conversaciones de un cese el fuego.

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