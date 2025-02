Cuando habló Zelensky el sábado, ya se sabía que altos representantes de Estados Unidos y Rusia iban a reunirse para acercar la relación bilateral y para sentar las bases de un posible acuerdo sobre el fin de la guerra en Ucrania. Finalmente, esta reunión se dio el martes en Arabia Saudita y Kiev no fue invitada.

“Hace unos días, el presidente Trump me habló de su conversación con Vladimir Putin. Ni una sola vez mencionó que Estados Unidos necesita a Europa en esa mesa. Eso dice mucho”, comentó Zelensky durante su discurso en la Conferencia de Seguridad.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, interviene durante la Conferencia de Seguridad de Múnich 2025 este sábado 15 de febrero del 2025. (EFE/RONALD WITTEK).

“Se acabaron los días en los que Estados Unidos apoyaba a Europa simplemente porque siempre lo había hecho”, añadió.

“Ayer, aquí en Munich, el vicepresidente de Estados Unidos lo dejó claro: décadas de la vieja relación entre Europa y Estados Unidos están llegando a su fin. A partir de ahora, las cosas serán diferentes, y Europa tiene que adaptarse a ello”, dijo Zelensky.

“Seamos sinceros: ahora no podemos descartar la posibilidad de que Estados Unidos diga ‘no’ a Europa en cuestiones que la amenazan. Muchos líderes han hablado de una Europa que necesita su propia fuerza armada: un Ejército de Europa”, afirmó.

“Realmente creo que ha llegado el momento; se deben crear las fuerzas armadas de Europa”, agregó Zelensky.

No habrá ejército europeo mientras exista la OTAN

Soldados de Finlandia durante el ejercicio Arrow 22 en la guarnición de Niinisalo en Kankaanp. (Foto de Heikki Saukkomaa / Lehtikuva / AFP). / HEIKKI SAUKKOMAA

La idea de crear una fuerza militar común para Europa ha estado presente en los círculos de poder prácticamente desde el origen de la Unión Europea en 1951, explicó el portal La Razón. Sin embargo, a los avances en integración política y económica no se han sumado los sectores defensa y seguridad, por lo que no se ha podido formar un ejército.

La Razón recordó que uno de los primeros frenos al proyecto se dio en 1954, cuando la Asamblea Nacional de Francia rechazó la Comunidad Europea de Defensa (CED), un plan que buscaba establecer un ejército común. Desde entonces, la idea no ha sido reactivada, a pesar de que en casi 70 años han surgido nuevas amenazas para el continente.

El analista internacional Francesco Tucci consideró que es muy difícil que se pueda crear un ejército de Europa mientras siga vigente la OTAN.

“Solo en el caso de un repliegue y de un cambio total de la orientación de Estados Unidos, que podría darse con Trump, sería factible”, dijo Tucci a El Comercio.

“Pero ojo que en la actualidad no es que no existan unidades europeas que colaboran entre sí, existen los grupos de batalla de la Unión Europea, que son liderados por oficiales europeos, donde cada país participa con una cuota de soldados, solo que dependen políticamente de la Comisión Europea, y la Comisión nunca ha desplazado esta fuerza como una unidad de intervención rápida”, manifestó.

Explicó que existe el Fondo Atenas, que garantiza el financiamiento de la intervención de estos grupos de batalla por al menos tres o cuatro semanas.

“Un ejército europeo eso es algo que el presidente francés Emmanuel Macron estaba impulsando con fuerza, pero lo veo muy difícil, sobre todo si sigue vigente la OTAN, debería terminar la experiencia de la OTAN para pensar en un ejército europeo”, remarcó Tucci.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Foto de ROBERTO SCHMIDT / AFP) / ROBERTO SCHMIDT

En cuanto a si Trump está dando señales de un retroceso en la relación de Estados Unidos con Europa, Tucci consideró que sí está pasando.

“Por lo menos desde el punto de vista del gasto militar, porque en varias ocasiones Trump ha afirmado que los países europeos deberían gastar por lo menos el 5% del PBI, cuando el mínimo era el 2% que requería la OTAN. También el nuevo secretario de Defensa Pete Hegseth ha dicho que el Tío Sam no va a ser el tío bobo, es decir, que Europa debe pagar. Entonces, este tema podría hacer implosionar a la OTAN, podrían generar ulteriores tensiones”, anticipó Tucci.

El analista manifestó que no es realista la meta del 5% que plantea Trump, porque muchos países europeos se encuentran en recesión económica. “Imagínate si Italia pueda gastar el 5% de su PBI en el sector defensa, es imposible, con las justas hemos llegado al 2%, muchos países se encuentran en dificultad, entonces llegar al 5% puede ser dramático, porque hay que hacer recortes en políticas sociales, algo que muchos países europeos no quieren hacer, no están dispuestos a hacerlo, por lo menos hasta ahora. Después hay que ver”.

“El empujón (para la creación de un ejército de Europa) lo puede dar Estados Unidos, porque si Estados Unidos se retira de la OTAN, es muy probable que la OTAN colapse... pero mientras la seguridad de Europa dependa de la OTAN es muy difícil que esto ocurra”, insistió.

“También hay que tener en cuenta que hay una gran heterogeneidad ideológica y política entre los países de la Unión Europea, con gobiernos de centroderecha, derecha extrema, gobiernos más moderados, entonces eso llevaría también a tensiones en el sector defensa, no va a ser fácil”, refirió Tucci.

División en Europa

El presidente francés Emmanuel Macron da la bienvenida al primer ministro polaco Donald Tusk antes de una cumbre informal de líderes europeos para discutir la situación en Ucrania. (Foto de Ludovic MARIN / AFP). / LUDOVIC MARIN

El lunes, durante una reunión informal de líderes europeos en París sobre la negociación entre EE.UU. y Rusia para terminar la guerra de Ucrania, quedó en evidencia la división que existe para abordar el envío de tropas de paz a la nación de Zelensky. No se abordó el tema de la creación del ejército de Europa.

El Reino Unido propuso enviar tropas a Ucrania una vez se firme el alto el fuego, siempre que se cuente con garantías de seguridad de Estados Unidos.

“Europa debe desempeñar su papel y estoy dispuesto a considerar la posibilidad de comprometer fuerzas británicas en el terreno junto con otras si se llega a un acuerdo de paz duradero”, dijo el primer ministro británico Keir Starmer.

La propuesta fue respaldada por Francia y Suecia, mientras que Alemania consideró que era inadecuado y prematuro discutir el tema. Dinamarca sostuvo que no hay ninguna señal de que un eventual alto el fuego sería duradero. Polonia rechazó la idea de enviar tropas y España consideró que es prematuro tocar el tema porque todavía hay guerra en Ucrania.

Este martes, Zelensky insistió en que un acuerdo de paz con Rusia necesitaría el despliegue de tropas extranjeras en Ucrania como medida de garantía, si se confirma que su país no puede adherirse a la OTAN.

“¿Quién ofrecerá las garantías de seguridad? Es necesario para evitar que esta horrible guerra se repita. No es que tengamos miedo al ejército ruso, pero toda guerra causará mayores pérdidas”, dijo Zelensky en una rueda de prensa conjunta con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan.

Por su parte, el canciller ruso Serguéi Lavrov calificó de “inaceptable” el despliegue de tropas europeas en Ucrania. Argumentó que todos ellos son miembros de la OTAN.

”La aparición de fuerzas de los mismos países de la OTAN bajo otra bandera, sea nacional o de la Unión Europea, no cambia nada. Eso sigue siendo inaceptable”, dijo Lavrov en rueda de prensa en Arabia Saudita.