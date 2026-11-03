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Resumen

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El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, gesticula durante una rueda de prensa en la Cancillería de Berlín, Alemania, el 3 de noviembre de 2026. Foto: EFE/EPA/CLEMENS BILAN
El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, gesticula durante una rueda de prensa en la Cancillería de Berlín, Alemania, el 3 de noviembre de 2026. Foto: EFE/EPA/CLEMENS BILAN
/ CLEMENS BILAN
Por Agencia EFE

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, rechazó este martes mantener una conversación telefónica con el jefe del Kremlin, Vladimir Putin, encontrarse con él en Moscú o invitarlo a reunirse en Kiev, porque sería “destructivo” y un insulto para todos aquellos que ansían la paz.

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