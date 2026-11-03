El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, rechazó este martes mantener una conversación telefónica con el jefe del Kremlin, Vladimir Putin, encontrarse con él en Moscú o invitarlo a reunirse en Kiev, porque sería “destructivo” y un insulto para todos aquellos que ansían la paz.
El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, rechazó este martes mantener una conversación telefónica con el jefe del Kremlin, Vladimir Putin, encontrarse con él en Moscú o invitarlo a reunirse en Kiev, porque sería “destructivo” y un insulto para todos aquellos que ansían la paz.
“No invitaremos a Putin a Kiev, no. En 2022 los rusos vinieron (a nuestro país) sin invitación y no tiene sentido invitar a Putin a Kiev, porque no vendrán. Y lanzar una invitación que no va a ser aceptada es destructivo, del mismo modo que es destructivo que me inviten a Moscú”, afirmó Zelensky durante una rueda de prensa tras reunirse con el canciller alemán, Friedrich Merz.
Agregó que eso es lo que hace precisamente Rusia y afirmó que “con ello se escupe en la cara a todo el mundo que desea que la guerra termine, y por eso nadie quiere viajar a Moscú”.
Respecto a mantener una conversación telefónica con el presidente ruso, Zelensky señaló que Rusia sin duda la vería como “una oportunidad para dejar de celebrar reuniones, para no volver a reunirse para dialogar”.
“Y nosotros entendemos este juego. Este juego es en vano”, dijo, y añadió que sería “una llamada telefónica totalmente oficial y seca” en la que tendría que “volver a escuchar una lección de historia por parte del jefe de Estado de la Federación Rusa y pasos concretos de cómo poner fin a la guerra”.
En este sentido, dijo que “no basta con dar lecciones o parlotear al respecto”, sino que hay que sentarse de verdad a la mesa de negociaciones.
Zelensky y Merz se reunieron este martes en Cancillería en el marco de una visita anunciada pocas horas antes por el canciller y que tiene lugar antes de que la semana próxima representantes ucranianos y rusos se reúnan a nivel técnico con la mediación de Estados Unidos, en Abu Dabi.
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El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró el martes 20 de octubre que mandatario de Ucrania, Volodymyr Zelensky, tiene que llegar a un acuerdo con Rusia para acabar con la guerra iniciada hace más de cuatro años, poco después que el ucraniano se reuniera en emisarios de EE.UU. tras acusar a Washington de retrasar entrega de misiles y luego agradecer el apoyo. (AFP)