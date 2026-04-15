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El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ofrece una rueda de prensa en Kiev el 27 de septiembre de 2025, en medio de la invasión rusa de Ucrania. Foto: Tetiana DZHAFAROVA / AFP
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ofrece una rueda de prensa en Kiev el 27 de septiembre de 2025, en medio de la invasión rusa de Ucrania. Foto: Tetiana DZHAFAROVA / AFP
/ TETIANA DZHAFAROVA
Por Agencia EFE

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, condenó este miércoles durante su gira europea los ataques rusos de las últimas horas en los que han muerto siete personas, e insistió en que Ucrania necesita urgentemente más defensas aéreas para poder hacer frente a los misiles balísticos rusos.

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