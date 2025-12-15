Zelensky reconoce el desacuerdo sobre territorios y confía en la mediación de EE.UU.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, explicó este lunes, tras mantener la segunda reunión en dos días con los emisarios de la Casa Blanca para la guerra, que la postura ucraniana sigue siendo irreconciliable con las demandas rusas en materias de territorio.

Zelensky se mostró satisfecho por haber podido transmitir directamente a los representantes de Estados Unidos Steve Witkoff y Jared Kushner esta posición y esperanzado en que Washington pueda proponer en su papel de mediador soluciones que salven la distancia que hay entre ambas partes en este capítulo de las negociaciones.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

PUEDES VER: El Kremlin sospecha que Zelensky acepta elecciones solo para lograr una tregua de Rusia

El presidente ucraniano destacó “progresos” en las negociaciones y se felicitó porque las cuestiones que Kiev consideraba inaceptables ya no están en el documento sobre el que trabajan ucranianos y estadounidenses.

“Es importante que nuestros socios estadounidenses me han entendido muy claramente”, dijo Zelensky, que insistió en que Ucrania no puede aceptar ceder más territorio del que ha perdido en el campo de batalla como le exige Rusia, que pide quedarse también con la parte del Donbás que no ha podido conquistar por las armas.

El presidente ucraniano explicó que EE.UU. no está pidiendo a Kiev que ceda territorio, sino que se limita a transmitir las demandas rusas y a escuchar también la posición de los ucranianos.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky gesticula junto al enviado especial estadounidense Steve Witkoff, mientras posan para una foto familiar en la Cancillería de Berlín, Alemania, el 15 de diciembre de 2025. Foto: EFE/EPA/CLEMENS BILAN

“Sin duda tenemos posiciones distintas con Rusia sobre los territorios”, volvió a dejar claro Zelensky. “Creo que la parte estadounidense, como mediadora, propondrá distintos pasos para encontrar algún tipo de consenso”, añadió.

Zelensky se reunió en Berlín con el canciller alemán, Friedrich Merz, antes de participar en una reunión con líderes europeos y de la OTAN.