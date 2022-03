El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, apareció anoche por primera vez en su despacho, desde donde grabó un video para demostrar de nuevo que se encuentra en Kiev para dirigir, “sin miedo a nadie”, la defensa del país contra la ofensiva militar rusa.

En el video nocturno, que comienza con un plano que muestra por la ventana el barrio gubernamental, Zelensky afirmó: “Esta es la noche de Kiev. Lunes por la noche en el duodécimo día de nuestra lucha, nuestra defensa”.

“Todos estamos aquí, todos estamos trabajando. Todos están donde deben estar. Yo estoy en Kiev, mi equipo me acompaña”, recalcó.

“Estoy aquí, permanezco en Kiev. En la calle Bankova. No me escondo. Y no tengo miedo a nadie. (Estaré aquí) el tiempo que haga falta para ganar esta guerra patriótica”, añadió el gobernante ucraniano.

Recordó que hubo un acuerdo sobre corredores humanitarios para evacuar a la población civil pero se frustró por tercer día consecutivo: “¿Funcionó? En cambio, los tanques rusos sí funcionaron”, recalcó.

El presidente de Ucrania aseguró que las fuerzas rusas “incluso minaron el camino” por el que debía producirse la evacuación frustrada de la población civil de Mariúpol, en el sur del país, y que los militares de Rusia llegaron a destruir “los autobuses que se supone que deben sacar a la gente”.

También sostuvo que continuarán las negociaciones con Rusia para detener la guerra tras la tercera ronda celebrada el lunes en territorio bielorruso.

“Me gustaría decir que fue la tercera y última, pero somos realistas. Por lo tanto, hablaremos. Insistiremos en las negociaciones hasta encontrar la forma de decirle a nuestro pueblo y al mundo: así llegaremos a la paz”, afirmó.

