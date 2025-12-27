Zelensky reitera necesidad de garantías de seguridad ante la agresión rusa

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, reiteró este sábado la necesidad de que su país reciba garantías de seguridad sólidas para aceptar un compromiso con la parte rusa y dijo que la actitud de Moscú ha quedado clara con los nuevos ataques justo en momentos en que se trabaja por una nueva iniciativa de paz.

“Lo más importante son las garantías de seguridad. Además de las cuestiones territoriales y la central nuclear de Zaporiya, existen garantías de seguridad que son muy importantes para nosotros. Hoy, Rusia mostró su reacción a las conversaciones de paz entre Ucrania y Estados Unidos para poner fin a la guerra”, dijo en su cuenta de X.

Zelensky se refirió también a la idea de celebrar elecciones y un referéndum sobre posibles cuestiones territoriales y advirtió que esto en las condiciones actuales no sería posible debido a que no hay suficiente protección ante ataques aéreos.

“Hoy, nuestra consideración más importante, si tomamos ciertas medidas, es que las garantías de seguridad sean sólidas y que estemos protegidos. Y si la parte estadounidense plantea la cuestión de un referéndum o de elecciones, esto ciertamente no será posible en las condiciones actuales” señaló.

“No contamos con suficientes sistemas de defensa aérea adicionales. Necesitamos el suministro sistemático de sistemas y misiles. Se necesitan más misiles, ya que Rusia ataca con mayor frecuencia, con más drones y misiles”, agregó.