El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky gesticula junto al enviado especial estadounidense Steve Witkoff, mientras posan para una foto familiar en la Cancillería de Berlín, Alemania, el 15 de diciembre de 2025. Foto: EFE/EPA/CLEMENS BILAN
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky gesticula junto al enviado especial estadounidense Steve Witkoff, mientras posan para una foto familiar en la Cancillería de Berlín, Alemania, el 15 de diciembre de 2025. Foto: EFE/EPA/CLEMENS BILAN
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Zelensky reitera necesidad de garantías de seguridad ante la agresión rusa
Resumen de la noticia por IA
Zelensky reitera necesidad de garantías de seguridad ante la agresión rusa

Zelensky reitera necesidad de garantías de seguridad ante la agresión rusa

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El presidente ucraniano, , reiteró este sábado la necesidad de que su país reciba garantías de seguridad sólidas para aceptar un compromiso con la parte rusa y dijo que la actitud de Moscú ha quedado clara con los nuevos ataques justo en momentos en que se .

“Lo más importante son las garantías de seguridad. Además de las cuestiones territoriales y la central nuclear de Zaporiya, existen garantías de seguridad que son muy importantes para nosotros. Hoy, Rusia mostró su reacción a las conversaciones de paz entre Ucrania y Estados Unidos para poner fin a la guerra”, dijo en su cuenta de X.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
PUEDES VER: Duros ataques rusos en Ucrania antes del esperado encuentro entre Trump y Zelensky

Zelensky se refirió también a la idea de celebrar elecciones y un referéndum sobre posibles cuestiones territoriales y advirtió que esto en las condiciones actuales no sería posible debido a que no hay suficiente protección ante ataques aéreos.

“Hoy, nuestra consideración más importante, si tomamos ciertas medidas, es que las garantías de seguridad sean sólidas y que estemos protegidos. Y si la parte estadounidense plantea la cuestión de un referéndum o de elecciones, esto ciertamente no será posible en las condiciones actuales” señaló.

“No contamos con suficientes sistemas de defensa aérea adicionales. Necesitamos el suministro sistemático de sistemas y misiles. Se necesitan más misiles, ya que Rusia ataca con mayor frecuencia, con más drones y misiles”, agregó.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo el sábado 20 de diciembre que Washington propuso las primeras negociaciones cara a cara entre Ucrania y Rusia en medio año, mientras diplomáticos se reunían en Miami para relanzar conversaciones destinadas a poner fin a la guerra. (AFP)

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC