El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, en Viena, Austria, el 16 de junio de 2025. (Foto de EFE/EPA/ALEX HALADA)
Zelensky reitera que no se pueden tomar decisiones sobre la guerra sin Ucrania y sin la UE
El presidente ucraniano, , reiteró este martes en varias conversaciones con jefes de Estado y de Gobierno extranjeros que no se deben tomar decisiones sobre la guerra sin que participen de ellas Ucrania y la UE, de cara a la el próximo viernes en Alaska.

“Un resultado genuino, real y justo solo se puede obtener con la participación de Ucrania y de Europa. Los Estados europeos están entre los (países) líderes en el apoyo a Ucrania ahora mismo y están listos para participar en la reconstrucción de nuestro país al terminar la guerra”, escribió en X, al informar de una conversación telefónica con el primer ministro neerlandés, Dick Schoof.

MIRA AQUÍ: Trump dice que quiere organizar una reunión entre Putin y Zelensky


En un mensaje sobre una llamada con el presidente rumano, Nicusor Dan, Zelensky agradeció el apoyo que le proporcionaron a Kiev 26 países de la UE -todos a excepción de Hungría- en una declaración conjunta en la que reclamaron un alto el fuego como prerrequisito para unas negociaciones de paz.

“Ahora mismo, todo está definido por la determinación del presidente (Donald) Trump y por la unidad de Europa. Si no está dispuesta a dejar de matar, entonces debe de haber sanciones a su economía que la obliguen a hacerlo”, afirmó el presidente ucraniano.

El mandatario ruso, Vladimir Putin; y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. (Fotos de Alexey DANICHEV / Teresa SUAREZ / AFP)
Zelensky también habló este martes con el presidente turco, , como parte de los esfuerzos diplomáticos que está desplegando Kiev para no verse excluida por completo del encuentro del viernes en Alaska.

“Una imitación de la paz en lugar de una paz genuina no durará mucho tiempo y no hará más que alentar a Rusia a conquistar incluso más territorios”, escribió en X el presidente, que reiteró su disposición a participar en cualquier tipo de formato o de encuentro que tenga como fin la paz.

Este miércoles organizados por el canciller alemán, Friedrich Merz, en los que tomarán parte líderes de países e instituciones europeas, el secretario general de la OTAN y el propio presidente Trump, para abordar la inminente reunión en Alaska.

