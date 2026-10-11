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Resumen

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El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en una imagen de archivo. Foto: EFE/PAWEL SUPERNAK
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en una imagen de archivo. Foto: EFE/PAWEL SUPERNAK
Por Agencia AFP

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, enfatizó el domingo que son los ucranianos quienes deben elegir a su dirigente, un día después de que su par estadounidense Donald Trump reclamara un cambio de líder en el país.

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