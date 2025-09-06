El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ofrece una rueda de prensa en Kiev, Ucrania, el 29 de agosto de 2025, en medio de la invasión rusa en curso. Foto: EFE/EPA/STRINGER
Zelensky responde a Putin: Él puede venir a Kiev a reunirse conmigo
El presidente de Ucrania, , rechaza ir a Moscú para reunirse con su homólogo ruso, Vladimir Putin, una que el mandatario ucraniano interpreta como un intento de prolongar la guerra y a la que responde que su enemigo puede viajar a Kiev a reunirse con él.

“Él puede venir a Kiev” a reunirse, señaló Zelensky en una entrevista a la cadena de televisión estadounidense ‘ABC’ desde Ucrania.

PUEDES VER: Putin amenaza con atacar a cualquier fuerza occidental que sea desplegada en Ucrania

“No puedo ir a Moscú cuando . No puedo ir a la capital de este terrorista”, recalcó, en referencia a Putin.

Zelensky subrayó que el es muy consciente de que Moscú no puede ser el lugar de una reunión entre los dos mandatarios.

“Él lo sabe”, sostuvo, y repitió en varias ocasiones que Putin no busca un encuentro con él al continuar la guerra en Ucrania.

Después de mencionar a Moscú ya en China como lugar de una posible cumbre entre los dos presidentes, Putin reiteró la víspera en Vladivostok su propuesta.

El mandatario ruso, Vladimir Putin; y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. (Fotos de Alexey DANICHEV / Teresa SUAREZ / AFP)
El mandatario ruso, Vladimir Putin; y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. (Fotos de Alexey DANICHEV / Teresa SUAREZ / AFP)

“La próxima vez, si alguien quiere realmente reunirse con nosotros, estamos listos. El mejor lugar para ello es la capital de la Federación Rusa, la ciudad-héroe Moscú”, afirmó Putin en el Foro Económico Oriental, donde también calificó de “gratuita” la propuesta de Kiev de que la reunión tenga lugar en un tercer país.

Al mismo tiempo, aseguró que a día de hoy no le ve sentido a dicha reunión, en gran medida debido a la supuesta como jefe de Estado ucraniano, ya que Moscú considera que expiró un mandato que la Constitución no le permite prolongar incluso en caso de guerra.

“No le veo mucho sentido. ¿Por qué? Porque llegar a un acuerdo con la parte ucraniana es prácticamente imposible sobre los asuntos clave. Incluso si hay voluntad política, lo que dudo, existen dificultades jurídico-técnicas”, afirmó.

