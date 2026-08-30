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Resumen

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El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, durante una rueda de prensa conjunta con el presidente de Estonia tras sus conversaciones en Kiev el 25 de agosto de 2026. (Foto de Sergei Supinesky / AFP).
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, durante una rueda de prensa conjunta con el presidente de Estonia tras sus conversaciones en Kiev el 25 de agosto de 2026. (Foto de Sergei Supinesky / AFP).
/ SERGEI SUPINSKY
Por Agencia EFE

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmó este domingo que “cada día, Rusia debe sentir que la guerra está volviendo al lugar de donde vino”, al comentar los ataques ucranianos de largo alcance en territorio ruso y la necesidad de nuevas medidas sancionadores de los aliados de Ucrania contra la infraestructura militar rusa.

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