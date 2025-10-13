Zelensky se reunirá con Trump en Washington para abordar defensa aérea y el largo alcance

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, visitará en Washington a su homólogo de EE.UU., Donald Trump, el viernes, en un encuentro presentado este lunes por el mandatario ucraniano que servirá para analizar la defensa aérea y las capacidades de largo alcance, además de para mantener contactos con empresarios y políticos estadounidenses.

Aunque se mostró reacio a compartir información sobre el contenido de la visita, Zelensky sí señaló que, en ese viaje a Washington, “el gran tema es la defensa aérea” y la “posibilidad de ejercer presión sobre Rusia a larga distancia”.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

PUEDES VER: Polonia y la OTAN activan sus cazas de combate por el ataque masivo de Rusia contra Ucrania

Zelensky aludía así a la posibilidad de que Kiev reciba sistemas hechos en Estados Unidos que puedan servir a las Fuerzas Armadas de Ucrania para atacar Rusia, dentro de su territorio, lejos de la frontera ucraniana.

“Tengo otros encuentros importantes”, abundó el jefe de Estado ucraniano en una rueda de prensa junto a la alta representante de la UE para Política Exterior, la estonia Kaja Kallas.

Zelensky también aludió a eventuales citas en la capital estadounidense con congresistas y senadores.

Esta combinación de imágenes muestra al presidente estadounidense Donald Trump (izq.) y al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky (der.). (Foto: AFP)

“También tendré encuentros con empresas energéticas, fue una propuesta del presidente”, agregó el jefe de Estado ucraniano en otra alusión a Trump.

Sobre los contactos que mantendrá en Washington, Zelenskiy afirmó que espera encontrar “ayuda”.

Tras su encuentro con Kallas, Zelensky señaló en su cuenta de Telegram que su país necesita “prepararse” ante los ataques de Rusia, algo para lo cual también han de servir los múltiples contactos que dijo mantendrá en la capital de Estados Unidos.