El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, da declaraciones luego de su reunión con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en Washington. Foto: EFE/ Octavio Guzmán
Agencia EFE
Agencia EFE

Zelensky subraya en el día de la bandera que no entregara su tierra "al ocupante"
Zelensky subraya en el día de la bandera que no entregara su tierra “al ocupante”

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo, en un mensaje por el día de la bandera, que no entregará su tierra al ocupante.

"Esta bandera es la meta y el sueño de muchos de nuestros compatriotas en los territorios temporalmente ocupados de Ucrania. Y ellos la protegen, la mantienen a salvo, porque saben que no entregaremos nuestra tierra al ocupante", dijo Zelensky en un mensaje en su cuenta de X.

La bandera, según Zelensky, da a quienes regresan del cautiverio la sensación de estar en casa y algo que les da fe a quienes viven en los territorios temporalmente ocupados.

"Esta misma bandera encarna un sentimiento de liberación. Cuando ven los colores ucranianos comprenden que el mal ha terminado", afirmó.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, habla en una conferencia de prensa antes de la cumbre entre los líderes estadounidenses y rusos, en Berlín, el 13 de agosto de 2025. (Foto de John MACDOUGALL / AFP)
"Esta bandera representa todo lo más preciado para cientos de miles de nuestros combatientes, hombres y mujeres de toda Ucrania, que defienden no solo una zona en particular, no solo Vovjansk o Dobropillia, sino toda nuestra Ucrania, y que arriesgan sus vidas para conquistar el derecho a la existencia de todo nuestro estado", agregó.

