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El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, da declaraciones luego de su reunión con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en Washington. Foto: EFE/ Octavio Guzmán
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, da declaraciones luego de su reunión con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en Washington. Foto: EFE/ Octavio Guzmán
Por Agencia EFE

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, sugirió este miércoles que la reducción de la ayuda militar occidental, en concreto de defensas antiaéreas, destinada a Kiev a lo largo de este año podría ser una medida deliberada para presionar a Ucrania de cara a unas eventuales negociaciones de paz con Rusia.

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