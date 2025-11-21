Zelensky: Ucrania puede verse en el riesgo de perder su dignidad o a un aliado clave

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmó este viernes en un discurso a la nación que el país puede enfrentarse a tener que elegir entre perder su dignidad o renunciar a un aliado clave, después de que haya trascendido que EE.UU. le ha propuesto un plan de 28 puntos para poner fin a la guerra que cruza varias de las líneas rojas de Ucrania.

“Este es uno de los momentos más difíciles de nuestra historia. Es uno de los momentos de más presión sobre Ucrania. Ahora Ucrania puede encontrarse ante elecciones muy difíciles. O perder la dignidad o arriesgarse a perder a un aliado clave. O 28 puntos difíciles o un invierno extremadamente complicado”, dijo Zelensky.

Las referencias constantes a la “dignidad” de Ucrania en su discurso se explican en parte porque Ucrania celebra en esta jornada precisamente el llamado “Día de la Dignidad”, que conmemora la primera jornada de las protestas de 2013 y 2014 que tumbaron a la última administración prorrusa del país.

Tras dar a entender que considera inaceptable el plan de EE.UU. -que plantea entre otras cosas que Ucrania retire a sus tropas del territorio que aún controla en el Donbás, limite su Ejército y renuncie al despliegue de tropas de la OTAN en su territorio tras la guerra-, Zelensky dijo que trabajará sin descanso los próximos días y semanas para avanzar hacia la paz en términos asumibles para Ucrania.

“Presentaré argumentos, convenceré, ofreceré alternativas. Pero bajo ningún concepto daremos al enemigo razones para decir que Ucrania no quiere la paz, que hace descarrilar el proceso y que Ucrania no está lista para la diplomacia”, afirmó también el presidente ucraniano.

Esta fotografía tomada y publicada el 21 de noviembre de 2025, muestra al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, escuchando durante una llamada telefónica con el presidente francés, el primer ministro británico y la canciller alemana mientras está sentado en su oficina en Kiev. Foto: Servicio de Prensa Presidencial de Ucrania / AFP / HANDOUT

Una parte significativa del discurso de Zelensky fue dirigida a pedir unidad nacional y que se ponga fin a las divisiones partidistas.

Zelensky vive desde el lunes de la semana pasada su peor crisis interna desde el comienzo de la guerra, al exponer las autoridades anticorrupción una supuesta trama presuntamente liderada por un exsocio empresarial del presidente en la quepueden haber estado implicados varios ministros.

El país atraviesa además una situación delicada en el campo de batalla, donde las fuerzas rusas han protagonizado avances en el frente de Zaporiyia, en el sureste de Ucrania, y amenazan con consumar la toma de las ciudades de Pokrovsk y Kúpiansk de las regiones de Donetsk y Járkov.