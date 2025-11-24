El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. (Foto: EFE/EPA/STRINGER)
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. (Foto: EFE/EPA/STRINGER)
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Zelensky: “Putin quiere reconocimiento legal para lo que ha robado”
Resumen de la noticia por IA
Zelensky: “Putin quiere reconocimiento legal para lo que ha robado”

Zelensky: “Putin quiere reconocimiento legal para lo que ha robado”

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El presidente ucraniano, , dijo este lunes que el principal obstáculo para llegar al es que el líder del Kremlin, Vladimir Putin, quiere que tanto Kiev como la comunidad internacional reconozcan como parte de la Federación Rusa territorios que su Ejército ha conquistado.

“Putin quiere reconocimiento legal para lo que ha robado”, dijo Zelensky, que agregó que esta demanda rusa es “el principal problema para avanzar hacia la paz. “Lo quiere no sólo de Ucrania, sino del mundo entero”, agregó en un mensaje por videoconferencia ante el foro parlamentario de la Plataforma por Crimea, cuya cuarta edición se celebra hoy en Suecia.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
PUEDES VER: Zelensky designa un equipo negociador para trabajar en un plan de paz “justo”

marco revisado sobre el documento inicial presentado por Washington, que recoge ahora algunas de las demandas de Kiev.

“Hemos conseguido mantener puntos extremadamente sensibles sobre la mesa, entre ellos la liberación de todos los prisioneros de guerra ucranianos bajo la fórmula de ‘todos por todos’ y de los civiles”, dijo Zelensky en su discurso.

El presidente ucraniano especificó asimismo que el retorno de todos los niños ucranianos de territorios ocupados “secuestrados” por Rusia también figura en la versión revisada del acuerdo marco acordada por ucranianos y estadounidenses en Suiza, que debe ser presentada ahora al Kremlin.

Imagen del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y del presidente ruso Vladimir Putin. Foto: Ilya PITALEV / SPUTNIK / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERV / AFP
Imagen del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y del presidente ruso Vladimir Putin. Foto: Ilya PITALEV / SPUTNIK / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERV / AFP
/ ILYA PITALEV HANDOUT

Zelensky dijo también que su administración continúa trabajando con EE.UU. y otros socios para buscar compromisos que a Ucrania.

“Seguiremos explicando lo peligroso que es pretender que una agresión (militar) es algo que puede pasarse por alto”, remachó.

Zelensky declaró además que los criminales de guerra deben responder por sus acciones ante la justicia. El acuerdo marco inicial -presentado por EE.UU. a Kiev y según numerosos medios, redactado por estadounidenses y rusos- preveía una amnistía completa para todos los actores implicados en la guerra en ambos bandos.

Las posibilidades de una cumbre entre los dirigentes de Rusia y Ucrania se desvanecieron el viernes 22 de agosto, cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, pareció cansarse de sus esfuerzos por la paz y Moscú echó por tierra los intentos por poner fin a la guerra. (AFP)

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC