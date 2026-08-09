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Resumen

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El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en la Oficina del Primer Ministro en Varsovia, Polonia, el 19 de diciembre de 2025. (Sergei GAPON / AFP)
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en la Oficina del Primer Ministro en Varsovia, Polonia, el 19 de diciembre de 2025. (Sergei GAPON / AFP)
/ SERGEI GAPON
Por Agencia EFE

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirma que entre 30.000 y 50.000 norcoreanos serán desplazados a territorio ruso donde estudiarán la guerra contra Ucrania para acumular experiencias y usarlas en operaciones contra otros países asiáticos.