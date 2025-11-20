Al menos cinco muertos en un bombardeo de Rusia en Zaporizhzhia, en el sur de Ucrania

Escucha la noticia
Al menos cinco personas murieron y tres resultaron heridas este jueves en un bombardeo ruso en la ciudad de Zaporizhzhia, en el sur de Ucrania, indicaron los servicios de emergencia.
“Según la información preliminar, cinco personas murieron y otras tres resultaron heridas como consecuencia del ataque. Se está aclarando el número de víctimas”, informaron los servicios de emergencia ucranianos en Telegram.
Información en desarrollo...
