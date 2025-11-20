Esta fotografía muestra un automóvil ardiendo en el lugar de un ataque aéreo en Zaporizhzhia, el 20 de noviembre de 2025, en medio de la invasión rusa de Ucrania. (Darya NAZAROVA / AFP)
Esta fotografía muestra un automóvil ardiendo en el lugar de un ataque aéreo en Zaporizhzhia, el 20 de noviembre de 2025, en medio de la invasión rusa de Ucrania. (Darya NAZAROVA / AFP)
/ DARYA NAZAROVA
Agencia AFP
Agencia AFP

Escucha la noticia

00:0000:00
Al menos cinco muertos en un bombardeo de Rusia en Zaporizhzhia, en el sur de Ucrania
Resumen de la noticia por IA
Al menos cinco muertos en un bombardeo de Rusia en Zaporizhzhia, en el sur de Ucrania

Al menos cinco muertos en un bombardeo de Rusia en Zaporizhzhia, en el sur de Ucrania

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Al menos cinco personas murieron y tres resultaron heridas este jueves en un bombardeo ruso en la ciudad de Zaporizhzhia, en el sur de Ucrania, indicaron los servicios de emergencia.

Según la información preliminar, cinco personas murieron y otras tres resultaron heridas como consecuencia del ataque. Se está aclarando el número de víctimas”, informaron los servicios de emergencia ucranianos en Telegram.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz

Información en desarrollo...

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC