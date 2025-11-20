Al menos cinco muertos en un bombardeo de Rusia en Zaporizhzhia, en el sur de Ucrania

Al menos cinco personas murieron y tres resultaron heridas este jueves en un bombardeo ruso en la ciudad de Zaporizhzhia, en el sur de Ucrania, indicaron los servicios de emergencia.

“ Según la información preliminar, cinco personas murieron y otras tres resultaron heridas como consecuencia del ataque. Se está aclarando el número de víctimas ”, informaron los servicios de emergencia ucranianos en Telegram.

Información en desarrollo...