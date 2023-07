El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, alertó el martes que las tropas rusas ubicaron “objetos parecidos a explosivos” en los techos de la central nuclear de Zaporizhzhia. Lo dicho por el mandatario ucraniano disparó las alarmas en el mundo y llevó al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) a exigir un mayor acceso a la planta para “conformar la ausencia de minas o explosivos”.

El miércoles, Zelensky convocó a una reunión del alto mando, en la que seguridad de las centrales nucleares del país fue el primer punto de la agenda, por encima de la situación en el frente de guerra con la contraofensiva lanzada en junio.

Zelensky especuló que los rusos colocaron “objetos parecidos a explosivos” en los techos de Zaporizhzhia “tal vez para simular un ataque a la central. Tal vez tengan algún otro escenario”. Específicamente, se refería a los techos de los reactores 3 y 4 (la planta tiene 6).

“En cualquier caso, el mundo ve, no puede dejar de ver, que la única fuente de peligro para la central nuclear de Zaporizhzhia es Rusia y nadie más”, agregó.

Un camión militar ruso en los terrenos de la planta de energía nuclear Zaporizhzhia, controlada por Rusia en el sur de Ucrania el 29 de marzo de 2023. (Foto de Andrey BORODULIN / AFP). / ANDREY BORODULIN

Rusia respondió advirtiendo de un posible “acto subversivo” de Ucrania de “consecuencias catastróficas” en la central nuclear.

“Hay que tomar todas las medidas para luchar contra esta amenaza”, dijo el portavoz de la Presidencia de Rusia, Dmitri Peskov. Acusó a Kiev de haber demostrado en “múltiples ocasiones” su capacidad de “estar dispuesto a todo”.

“¿Para qué íbamos a tener explosivos allí? Es un sinsentido que busca mantener la tensión en torno a la planta”, dijo por su parte Renat Karchaa, asesor de Rosenergoatom, la operadora rusa de plantas nucleares.

Según Karchaa, Zelensky “miente descaradamente”. “Minar el techo de los reactores es un peligro, no podemos permitírnoslo. Alguien en este caos necesita mantener la cordura”, siguió.

Militares rusos vigilan el exterior de la planta de energía nuclear de Zaporizhzhia, el 29 de marzo de 2023. (Foto por Andrey BORODULIN / AFP). / ANDREY BORODULIN

La central nuclear de Zaporizhzhia, la más grande de Europa, está ocupada por tropas rusas prácticamente desde el inicio de la invasión de Ucrania, en febrero del 2022.

Se ubica cerca del frente sur de las tropas de Ucrania, que están en plena contraofensiva desde inicios de junio. En esta fase de la guerra, los ucranianos también tienen el objetivo de recuperar la planta.

El frente sur de Ucrania. (AFP).

En este punto, cabe preguntarse qué pasaría si realmente hay explosivos en los techos de Zaporizhzhia y estos detonan. ¿Lo que ocurra en esta central nuclear sería otro Chernobyl?

¿Está en verdadero peligro la central de Zaporizhzhia?

La cadena CNN recordó que en el mes de junio, el propio Zelensky dijo que la inteligencia de su país “recibido información de que Rusia está considerando un escenario de un ataque terrorista en la central nuclear de Zaporizhzhia”, y que el supuesto ataque implicaría una “fuga de radiación”.

A lo dicho por Zelensky siguió una delcaración alarmante del jefe de la inteligencia militar de Ucrania, Kyrylo Budanov, quien sostuvo que los rusos habían minado la central de Zaporizhzhia. “Lo más horrible es que minen un enfriador. Si lo inutilizan haciéndolo estallar... es muy probable que haya problemas importantes”.

Rusia negó todas estas acusaciones.

Pero los analistas consultados por CNN creen que Rusia podría estar montando una operación de bandera falsa, una acción militar diseñada por ellos para que parezca perpetrada por el adversario.

“Se trata de una señal retórica destinada a acusar a Ucrania de irresponsabilidad nuclear, y también a disuadir a Ucrania de llevar a cabo operaciones de contraofensiva en la provincia ocupada de Zaporizhzhia”, declaró a CNN Karolina Hird, analista de Rusia del Instituto para el Estudio de la Guerra.

Así es la planta nuclear. (AFP).

¿Qué pasaría si hay una explosión?

La experta ucraniana en seguridad nuclear Olha Kozharna le dijo al canal alemán DW que si hay minas en áreas importantes de enfriamiento de la central, estas son una amenaza directa para la planta. Agregó que el agua en el estanque de enfriamiento juega un papel crucial. Se utiliza para enfriar los elementos combustibles de los reactores, para que no se fundan por sobrecalentamiento.

DW explicó que los seis reactores de la central nuclear no funcionan desde el otoño pasado. Cinco de ellos están en parada fría.

Dmitro Humenyuk, del Centro de Seguridad Nuclear y Radiológica de Ucrania, explicó a DW que los reactores aún deben enfriarse porque los elementos combustibles continúan emitiendo calor, pero el agua no puede evaporarse.

Los expertos alertaron que si se destruyera el sistema de refrigeración y se drenara el agua, se produciría un accidente al cabo de ocho días.

El sexto reactor está en parada caliente. En este reactor el agua de refrigeración puede alcanzar hasta 280 grados y se evaporaría rápidamente en caso de fuga. Entonces, según los expertos, solo habría 27 horas para evitar una radiación nuclear, precisó DW.

¿Este escenario descrito por los expertos sería similar a lo ocurrido con la planta nuclear de Chernobyl tras el letal accidente del abril de 1986?

Imagen tomada desde un helicóptero en abril de 1986 muestra una vista general del cuarto bloque de energía destruido de la planta de energía nuclear de Chernobyl pocos días después de la catástrofe. (Foto de VLADIMIR REPIK / AFP) / VLADIMIR REPIK

Si se detonan explosivos, se “abriría un reactor frío, lo que expondría el combustible gastado al aire y propagaría algo de radiación”, declaró a CNN William Alberque, director de Estrategia, Tecnología y Control de Armamentos del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos.

“Del reactor saldría una columna de humo en la que habría radiación aerosolizada. Esto crearía una zona de radiación en la que habría más probabilidades de cáncer durante los próximos 40 años”, pero no recreará el tipo de destrucción que se vio tras la fusión de la central activa de Chernobyl, precisó.

“Los seis reactores de la Zaporizhzhia no se parecen en nada al reactor de Chernobyl y no pueden, NO PUEDEN, tener el mismo tipo de accidente”, escribió en un blog Cheryl Rofer, experta nuclear y exinvestigadora del Laboratorio Nacional de Los Álamos, consignó CNN.

“Chernobyl tenía un moderador de grafito, y el edificio en el que se encontraba no era del concreto fuertemente reforzado de los reactores de Zaporizhzhia. Los reactores de Zaporizhzhia tienen combustible de óxido duro encapsulado en metal, y están dentro de una vasija de acero inoxidable. Chernobyl no tenía tal vasija”, añadió.

Para William Alberque, el escenario de catástrofe más parecido sería a lo ocurrido con la central nuclear japonesa de Fukushima tras el terremoto y tsunami del 2011.

Para recordar… Las catástrofes de Chernobyl y Fukushima El 26 de abril de 1986, una explosión sacudió la central nuclear de Chernobyl, ubicada en el norte de Ucrania. La nube radioactiva afectó a ciudades como Prípiat, ubicada a solo tres kilómetros de la planta. Se calcula que hubo más de 100.000 muertos y miles de personas afectadas. Es la mayor catástrofe nuclear de la historia. En cuanto a las secuelas, de acuerdo con un estudio realizado por la ONU y la OMS, de las más de 200.000 personas que trabajaron en la emergencia entre 1986 y 1987, 2.200 murieron debido a la alta exposición a la radiación. También estimó que 5 millones de personas en Rusia, Bielorrusia y Ucrania están contaminadas con radionucleidos como consecuencia de la nube tóxica. Además, de la explosión se derivaron 4.000 casos de cáncer de tiroides, que afectó especialmente a niños y adolescentes. El accidente nuclear de Fukushima, en Japón, ocurrió el 11 de marzo del 2011, tras un terremoto de magnitud 9,1 que causó un tsunami con olas de hasta 14 metros. El agua inundó la central nuclear de Daiichi, en la prefectura de Fukushima. El tsunami causó fallas en la planta nuclear y la liberación material radioactivo. Más de 18.000 personas murieron por el terremoto y tsunami, pero no se sabe cuántas personas fallecieron a consecuencia del accidente nuclear.

De acuerdo con Mark Zhelezniak, profesor del Instituto de Radiaciones Ambientales (IER) de la Universidad de Fukushima, “no habría una catástrofe de radiación porque no se puede liberar yodo radiactivo en una unidad apagada”.

Rescatistas y policías asisten a un simulacro de radiación en caso de una situación de emergencia en la planta de energía nuclear de Zaporizhzhia, el 29 de junio de 2023. (REUTERS).

¿Quiénes estarían en peligro si hay una explosión?

El Centro de Seguridad Nuclear y Radiológica de Ucrania se ha puesto en dos posibles escenarios si ocurre una explosión en Zaporizhzhia.

En el primer escenario, si la capa protectora de un metro de espesor del reactor permanece intacta y solo se derrite el interior, un área de 2,5 kilómetros alrededor de la central nuclear estaría expuesta a la radiación.

“Básicamente afectaría solo al personal de la central. En este caso, las personas solo deberían permanecer afuera, dentro de una zona de protección. Tomar yodo no sería necesario”, dijo el Centro de Seguridad Nuclear y Radiológica de Ucrania en un comunicado.

El segundo escenario sería un accidente del reactor con toda la capa protectora dañada. “En este escenario, la exposición a la radiación afectará a un área más grande y tendrá peores consecuencias. El área de contaminación depende de las condiciones climáticas”, dijo el mencionado centro.

DW informó que según cálculos de Ivan Kovalets, experto en informática ambiental de la Academia Nacional de Ciencias de Ucrania, en el peor escenario un área de hasta 20 kilómetros alrededor de la central podría verse afectada, ello dependiendo de la fuerza y dirección del viento. Será necesaria la evacuación inmediata de la población.

La emergencia se puede extender a hasta a 550 kilómetros de distancia de la central, con ciertas consecuencias para la salud, agregó Kovalets. Pero remarcó que no habría necesidad de órdenes inmediatas de evacuación a esa distancia.

Rafael Grossi (izquierda), jefe de la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA), visita la planta de energía nuclear Zaporizhzhia, el 15 de junio de 2023. (Foto de Olga MALTSEVA / AFP). / OLGA MALTSEVA

¿Qué ha dicho el OIEA?

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) dijo el miércoles que no había indicios visibles de minas o explosivos en la planta de Zaporizhzhia, pero pidió acceso adicional al sitio para confirmarlo.

“Con la tensión y las actividades militares que se intensifican en la zona, nuestros expertos deben poder verificar los hechos en el terreno, de manera independiente y objetiva”, declaró en un comunicado el jefe de esa agencia de la ONU, Rafael Grossi.

Agregó que resulta “crucial esclarecer la situación actual” ante las acusaciones de “provocaciones” o “ataques” por parte de ambos bandos en esa central.

También dijo que en los últimos días el personal del OIEA inspeccionó varias instalaciones de la central, “sin observar hasta el momento rastros de minas o de explosivos”.

Precisó que los inspectores no pudieron acceder a los techos de los reactores 3 y 4 ni a algunas zonas del sistema de enfriamiento de la planta.

“Con la tensión y las actividades militares en aumento en la región donde se encuentra esta importante planta de energía nuclear, nuestros expertos deben poder verificar los hechos sobre el terreno”, subrayó Grossi en un comunicado.