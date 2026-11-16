Ucrania informó el lunes de que el balance final de muertos de un ataque ruso contra una aldea del sur del país a principios de este mes es de 72 personas, uno de los más letales de la guerra entre Moscú y Kiev.

Cuatro personas aún son consideradas como desaparecidas, según las autoridades, después de una operación de rescate de dos semanas.

El 2 de noviembre, Kiev afirmó que Rusia había atacado una antigua escuela en la aldea de Komyshuvakha, en la región de Zaporizhzhia, cuando personas se reunían para las distribuciones semanales de ayuda humanitaria.

La policía ucraniana indicó que los rescatistas trabajaron durante dos semanas y añadió que la operación de búsqueda fue atacada por Rusia en varias ocasiones.

“Lamentablemente, el bombardeo de Komyshuvakha del 2 de noviembre de 2026 se convirtió en uno de los ataques más trágicos desde el inicio de la guerra a gran escala”, señaló la policía nacional de Ucrania en un comunicado.

“Setenta y dos personas fueron asesinadas”, añadió.

Indicó que entre las víctimas había agentes de policía, trabajadores de servicios públicos y personal médico.

“Una de las personas asesinadas era una maestra que acudía todos los días al refugio para impartir clases en línea a los niños que habían abandonado la comunidad”, añadió.

Komyshuvakha se encuentra cerca de la línea de frente.

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El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró el martes 20 de octubre que mandatario de Ucrania, Volodymyr Zelensky, tiene que llegar a un acuerdo con Rusia para acabar con la guerra iniciada hace más de cuatro años, poco después que el ucraniano se reuniera en emisarios de EE.UU. tras acusar a Washington de retrasar entrega de misiles y luego agradecer el apoyo. (AFP)

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