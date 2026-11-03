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Rescatistas ucranianos trabajando en el lugar de un ataque ruso contra un centro educativo en Komyshuvakha, en la región de Zaporiyia, el 2 de noviembre de 2026, en el contexto de la invasión rusa de Ucrania. (Servicio de Emergencias de Ucrania / AFP)
Rescatistas ucranianos trabajando en el lugar de un ataque ruso contra un centro educativo en Komyshuvakha, en la región de Zaporiyia, el 2 de noviembre de 2026, en el contexto de la invasión rusa de Ucrania. (Servicio de Emergencias de Ucrania / AFP)
/ HANDOUT
Por Agencia AFP

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo el martes temer que más de 50 personas sigan bajo los escombros al día siguiente de un ataque ruso que causó al menos 33 muertos en la región de Zaporizhzhia (sudeste).

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