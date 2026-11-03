El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo el martes temer que más de 50 personas sigan bajo los escombros al día siguiente de un ataque ruso que causó al menos 33 muertos en la región de Zaporizhzhia (sudeste).

El lunes, Rusia lanzó un ataque contra una escuela de la localidad de Komishuvakha, cerca del frente, que, según Ucrania, se utilizaba para distribuir ayuda humanitaria.

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El martes de madrugada se registraron nuevos ataques rusos en varios puntos del país, incluido uno contra un hospital de Kharkiv que causó decenas de heridos. En otras zonas de Ucrania murieron cuatro personas.

Los bombardeos han enfriado las esperanzas de lograr avances en las negociaciones auspiciadas por Estados Unidos, previstas para la próxima semana en Abu Dabi.

En Komishuvaja, las operaciones de rescate continuaban este martes.

“Un solo ataque mató a 33 personas. Cinco personas fueron rescatadas y más de 50 podrían seguir atrapadas bajo los escombros”, declaró Zelensky desde Berlín, y calificó el ataque de “una de las mayores matanzas perpetradas por Rusia en esta guerra”.

El ataque se produjo apenas unas horas después de que expirara un alto el fuego de varios días en la región de Kherson, que había permitido llevar a cabo una misión humanitaria.

Zelensky, el Kremlin y Washington confirmaron que sus negociadores se reunirán en Abu Dabi los días 10 y 11 de noviembre para intentar poner fin a esta prolongada guerra, iniciada en febrero de 2022.

La misión de observación de los derechos humanos de la ONU en Ucrania acusó el martes al ejército ruso de negligencia grave por el ataque en Komishuvaja.

“Las fuerzas armadas rusas sabían que se estaba llevando a cabo una distribución de ayuda humanitaria o no tomaron las medidas más elementales para comprobarlo”, declaró en un comunicado Danielle Bell, directora de la misión.

Los reiterados ataques rusos contra infraestructuras energéticas de Ucrania en las últimas semanas hacen temer otro invierno difícil, y el martes el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, afirmó que el suministro en la capital era “extremadamente difícil”.

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En Rusia, el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, afirmó que habían sido destruidos cerca de 500 drones que se dirigían hacia la región de la capital.

Implicarse en los esfuerzos de paz

De visita en Berlín el martes, Zelensky dijo que esperaba que los contactos diplomáticos allanen el camino para una reunión con el presidente ruso, Vladimir Putin.

“Contamos con que el trabajo en este formato y nuestros otros pasos diplomáticos abran el camino a un formato trilateral al nivel de los líderes”, declaró a los periodistas.

Zelensky ha insistido en reunirse con Putin, que envió tropas rusas al otro lado de la frontera en 2022, desencadenando la peor contienda bélica en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

El presidente ruso ha rechazado hasta ahora mantener conversaciones cara a cara con Zelensky.

En una comparecencia junto a Zelensky, el canciller alemán, Friedrich Merz, afirmó que no veía indicios de que Rusia estuviera dispuesta a implicarse en los esfuerzos de paz.

“No veo que eso esté ocurriendo hasta ahora”, afirmó.

Kiev y sus aliados europeos temen que el presidente estadounidense, Donald Trump, que firmó recientemente un acuerdo sobre diésel con Putin y ha criticado a Zelensky, esté alineándose con el Kremlin.

El alto el fuego de la semana pasada en Jersón, negociado por Melania Trump, alimentó la esperanza de que pudiera estar cerca una solución negociada al conflicto.

El equipo de la primera dama de Estados Unidos anunció además el martes que iba a “reunir personalmente a representantes de Rusia y Ucrania en la Casa Blanca”.

Putin ha afirmado repetidamente que Rusia no quiere un alto el fuego, sino un acuerdo sobre Ucrania, y que Moscú tiene la intención de conquistar por la fuerza el resto del este del país que todavía no controla.

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El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró el martes 20 de octubre que mandatario de Ucrania, Volodymyr Zelensky, tiene que llegar a un acuerdo con Rusia para acabar con la guerra iniciada hace más de cuatro años, poco después que el ucraniano se reuniera en emisarios de EE.UU. tras acusar a Washington de retrasar entrega de misiles y luego agradecer el apoyo. (AFP)

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