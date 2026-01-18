Un ataque en una zona de Ucrania ocupada por Rusia deja 200.000 hogares sin electricidad

Escucha la noticia
Más de 200.000 hogares se encuentran sin electricidad en varios territorios del sur de Ucrania, ocupados por Rusia, como consecuencia de un ataque del ejército de Kiev, anunciaron el domingo las autoridades instaladas por Moscú.
“Como consecuencia de un ataque enemigo contra las infraestructuras energéticas de la región, una gran parte de la región de Zaporizhzhia ha quedado sin suministro eléctrico”, anunció en Telegram Yevgueni Balitski, que gobierna las zonas ocupadas por Rusia en esta región.
Según él, 213.000 abonados y 386 localidades de la región de Zaporizhzhia están actualmente sin electricidad.
El gobernador designado por Moscú en la región vecina de Kherzon, Vladimir Saldo, había informado la noche anterior del bombardeo por parte de Ucrania de una subestación eléctrica, lo que provocó cortes de electricidad en 14 ciudades y 450 pueblos.
Posteriormente, anunció que el suministro había sido restablecido.
En los últimos meses Rusia ha multiplicado los ataques masivos contra la red energética ucraniana, provocando grandes cortes de electricidad y calefacción.
El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, declaró el “estado de emergencia” en el sector y pidió aumentar las importaciones de electricidad.
Según la fuerza aérea ucraniana, Rusia lanzó durante la noche 201 drones, de los cuales 167 fueron derribados. Dos personas murieron, según Zelensky.
El Ministerio de Defensa ruso informó por su parte haber derribado 63 drones ucranianos durante la noche, un ataque que dejó varios heridos según las autoridades locales.
