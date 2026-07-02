El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, instó este jueves a sus socios de Europa y a Estados Unidos a avanzar en la producción de misiles antibalísticos para el país invadido, especialmente a través de la concesión por parte de Washington de licencias para los sistemas Patriot, tras el ataque masivo de Rusia contra Kiev que ha causado al menos 17 muertos en la capital.

Rusia atacó esta madrugada Ucrania con un total de 496 drones y 74 misiles, entre ellos 24 balísticos, según la Fuerza Aérea ucraniana.

Las defensas antiaéreas ucranianas lograron derribar 476 drones y 48 misiles, pero solo cuatro balísticos, los más difíciles de neutralizar del arsenal ruso.

“Es especialmente importante que avancemos en la implementación de nuestros acuerdos sobre la producción de capacidades antimisiles balísticos”, señaló Zelensky en sus redes sociales.

The response to the aftermath of Russia’s attack is still ongoing in Kyiv: first responders are clearing the rubble, searching for people, and providing assistance. Damage has been reported at more than 20 sites across the city, most of them ordinary residential buildings. There… pic.twitter.com/rtfrS1gFVU — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 2, 2026

En este sentido espera una decisión de EE.UU. sobre la concesión de licencias para los sistemas Patriot y otras formas de cooperación.

En la reciente cumbre del G7 en la ciudad francesa de Évian, los líderes acordaron “aumentar la entrega de capacidades de defensa aérea, sistemas adicionales e interceptores, y capacidades de largo alcance” a Ucrania, además de mostrarse dispuestos “a considerar” otorgar licencias para que el país invadido pueda incrementar su propia producción de armamento.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, junto a un misil Patriot. Foto: EFE/EPA/Jens Buettner

Zelensky también pidió a sus socios que sigan contribuyendo al programa PURL, mediante el cual Kiev -con ayuda financiera de sus aliados, sobre todo Canadá y Europa- compra desde 2025 a EE.UU. armas, especialmente misiles para los sistemas Patriot.

“El suministro de sistemas de defensa aérea para Ucrania es una prioridad absoluta y crítica. Las contribuciones al programa PURL siguen siendo esenciales, ya que ayudan directamente a salvar vidas”, enfatizó el mandatario, también con vistas a la próxima cumbre de la OTAN los días 7 y 8 de julio.

Allí los líderes de la Alianza Atlántica deberían, según promueve el canciller alemán, Friedrich Merz, prometer a Ucrania una nueva ayuda financiera y militar, que se cifra en un borrador en unos 70.000 millones de euros, un monto que además debería ser similar en 2027, con lo que el total alcanzaría 140.000 millones.

Sin embargo, el compromiso aún genera debate, ya que, según el diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), Italia se opondría a un compromiso a más largo plazo que incluya explícitamente el año 2027.