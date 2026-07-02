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Resumen

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El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se dirige a una conferencia de prensa en el Catshuis de La Haya, el 16 de diciembre de 2025. (Remko DE WAAL / ANP / AFP)
El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se dirige a una conferencia de prensa en el Catshuis de La Haya, el 16 de diciembre de 2025. (Remko DE WAAL / ANP / AFP)
/ REMKO DE WAAL
Por Agencia EFE

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, instó este jueves a sus socios de Europa y a Estados Unidos a avanzar en la producción de misiles antibalísticos para el país invadido, especialmente a través de la concesión por parte de Washington de licencias para los sistemas Patriot, tras el ataque masivo de Rusia contra Kiev que ha causado al menos 17 muertos en la capital.

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