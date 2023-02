El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ya respondió a inicios de febrero con un rotundo “no” al pedido de Zelensky del envío de cazas F-16, que son de fabricación estadounidense. Pero el mandatario de Ucrania ha inistido. Cabe precisar que en el pasado Occidente se negaba a entregar armas sofisticadas a Ucrania, pero luego fue cediendo hasta finalmente anunciar el envío de los lanzacohetes HIMARS, los sistemas Patriot y los tanques antes mencionados. Ahora, hay países europeos que han empezado a matizar su negativa inicial relacionada con el último pedido ucraniano.

En el fondo de estas dudas de los europeos y de Estados Unidos está el temor a involucrarse en una escalada directa con Rusia.

En ese contexto, tanto el Gobierno de Ucrania como los expertos coinciden en que Rusia prepara una ofensiva de gran envergadura para finales del invierno o inicios de la primavera, con el objetivo de conquistar la totalidad de la región del Donbás, donde sus tropas tienen presencia de manera parcial y donde también Kiev ha librado una fuerte ofensiva llevó a sus fuerzas a recuperar algunos territorios importantes como Kherson.

Además… Así es el caza F-16 -Los caza F-16 a tienen una autonomía de vuelo de más de 4.000 kilómetros, lo que permitiría a Ucrania operarlo mucho más allá de sus fronteras. -Se puede cargar con bombas y misiles guiados, y es capaz de volar a 2.400 km/h, según la Fuerza Aérea de Estados Unidos. -Ucrania quiere los F-16 Fighting Falcon, el caza monomotor desarrollado en la década de 1970 por General Dynamics y la Fuerza Aérea de Estados Unidos. -El F-16 se construyó tras un acuerdo entre Estados Unidos y cuatro países de la OTAN: Bélgica, Dinamarca, Países Bajos y Noruega, a los que luego se unió Portugal. Así, los aviones de combate se ensamblan a partir de componentes fabricados en los seis países. -Según su fabricante, actualmente hay más de 3.000 cazas F-16 en servicio en 25 países. Además, se siguen produciendo para la exportación en una fábrica en Carolina del Sur.

“Necesitamos armas de artillería, municiones, tanques modernos, misiles de largo alcance y aviones de combate modernos”, dijo Zelensky el jueves durante un discurso en el Consejo Europeo. Agregó que la seguridad de Ucrania es también la seguridad de Europa.

“Tenemos que potenciar la dinámica de nuestra cooperación” y actuar “más rápido que el agresor”, insistió.

Zelensky dijo que en el último año “horrible” Europa tomó decisiones fuertes a pesar de las dudas y las discusiones.

“Esta cooperación de seguridad ha creado un ejemplo histórico para cualquier agresor”, dijo Zelensky. “Nuestros valientes soldados están luchando contra el terror de Rusia con su apoyo”.

El sistema HIMARS entregado por Estados Unidos a Ucrania. (AFP).

El presidente de Ucrania anunció también que tendrá varias reuniones bilaterales en Bruselas para discutir el tema del suministro de aviones de combate a Ucrania.

“Estoy muy inspirado por sus declaraciones de que Europa estará con nosotros hasta nuestra victoria. Lo he escuchado de varios líderes europeos y les estoy muy agradecido por esto”, dijo Zelensky.

El portavoz de la Fuerza Aérea de Ucrania,

Yuriy Ihnat, aseguró que su país necesita hasta 200 aviones de combate polivalentes (como los F-16) para defender su espacio aéreo.

En contraste con la negativa tajante de Estados Unidos, Países Bajos no ha descartado ceder algunos de sus cazas F-16, pues tiene previsto reemplazarlos con los F-35, de acuerdo con la agencia AFP.

Por su parte, el Gobierno del Reino Unido prometió esta semana que entrenará a pilotos de caza ucranianos “según las normas de la OTAN” y pidió al ejército británico que estudie posibles entregas de aviones, aunque advirtió que esto solo podía constituir una opción “a largo plazo”.

El primer ministro británico Rishi Sunak, que el miércoles recibió a Zelensky en Londres, señaló que se necesitan tres años para entrenar desde cero a un piloto de aviones de combate Typhoon, a lo que Zelensky respondió: “Ni siquiera sabía que se necesitan tres años para entrenar a un piloto así. Sabes, vamos, te enviaremos pilotos que ya han entrenado durante dos años y medio”.

El presidente francés, Emmanuel Macron, que recibió a Zelensky en París, aseguró que “no hay nada descartado”.

Opinión La gran incógnita es saber qué pasará si Ucrania derrota a Rusia con las armas occidentales Francisco Belaunde Matossian, analista internacional

Desde el inicio de la guerra los occidentales han estado reticentes a enviar determinado tipo de armas a Ucrania por el riesgo de que la guerra pudiera expandirse y llevar a un enfrentamiento directo entre Rusia y la OTAN. Sin embargo, poco a poco han ido cediendo y han entregado material sofisticado. Ello en vista de que los ucranianos estaban resistiendo y no cayeron en pocos días, como Moscú había previsto. Así, llegaron los sistemas HIMARS de gran precisión, que han servido mucho a Ucrania. Luego Estados Unidos anunció el envío de los Patriot y después Occidente decidió enviar los tanques que pedía Ucrania. Poco a poco ha ido escalando el nivel de armas que se entregan a Ucrania. Ahora piden blindados pesados. Existe el temor a una escalada con Rusia, pero ello no se ha producido. La amenaza atómica ya ha sido dejada de lado por Rusia porque vio que no parecía algo muy creíble, pero el riesgo siempre está. Además, las advertencias de Rusia pesan cada vez menos a la hora de tomar decisiones, aunque todavía subsisten algunas líneas rojas marcadas por Occidente. Por ejemplo, Estados Unidos no quiere, ahora que está entregando bombas de mayor alcance, que sus armas sean utilizadas en territorio ruso. Pero estas sí pueden ser usadas en Crimea, que ha sido anexionada por Rusia pero que internacionalmente sigue siendo territorio de Ucrania. Lo más peligroso en el mediano plazo es saber qué pasará si Rusia es totalmente derrotada por Ucrania gracias a las armas occidentales. Podría ser una situación de humillación. Además, Putin está rodeado por una serie de personajes ultranacionalistas y no se sabe cómo van a reaccionar, esa es la principal preocupación.

Las razones de Occidente

Para el analista Enrique Banús, director del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Piura, las advertencias y amenazas de Rusia no van a pesar mucho a la hora de que se tome la decisión de entregar más armas a Ucrania.

“En la fase anterior de la guerra ya hemos tenido una situación similar, pasó con los tanques, incluso hubo ciertas bravatas de Rusia cuando dijo que estos iban a ser destruidos de inmediato, y finalmente se decidió por la entrega”, manifiesta Banús en diálogo con El Comercio.

En cuando a la reticencia de Europa tras este último pedido de Zelensky, Banús cree que “existe la preocupación de que en algún momento se considere que los países occidentales ya han entrado en guerra (con Rusia)”.

“Tiene que haber también un cierto tira y afloja, si no Zelensky va a ir pidiendo cada vez más. Acaba de obtener los tanques debido a su insistencia, y de inmediato ha empezado a pedir los aviones y la artillería de largo alcance, creo que los occidentales están intentando ralentizar los tiempos. Ahora es otro tira y afloja”, indica Banús.

El tanque alemán Leopard 2 que llegará a Ucrania. (AFP).

El tanque Abrams de Estados Unidos que llegará a Ucrania. (AFP).

Banús considera como una posibilidad remota que los ucranianos ataquen territorio ruso con las armas que le entregue Occidente. “Si sucediera, significaría un paso más de un calado muy profundo, muy fuerte, pero lo considero improbable”.

“Los países occidentales le insistirán mucho a Zelensky para que eso no pase. Lo que sí quiere atacar Ucrania es la retaguardia, los lugares desde donde Rusia está bombardeando. Mientras que el ataque se limite a reducir la efectividad de las plataformas rusas, es una acción de guerra. Yo creo que Zelensky medirá bien sus pasos, porque necesita calcular lo que hace para no perder el apoyo creciente que está teniendo”.

Banús sostiene que los países occidentales se están dando cuenta de que el avance ruso en el este está siendo muy lento, y dice que algunas fuentes occidentales creen que tiene que ver con problemas con el material bélico. “Rusia está pasando por escasez de munición, aparte del estado desastroso del ejército que ya conocemos”, puntualiza.

Sobre las advertencias de Rusia relacionadas con una escalada, Banús dice que deben ser tomadas con la precaución del caso, y que con la gradualidad en la entrega de armas se irá viendo la reacción efectiva de Rusia. “Se verá si realmente existe la capacidad de Rusia de hacer lo que amenaza Putin”.

En este punto de la posible escalada bélica, un análisis de la cadena CNN concluye que ningún miembro de la OTAN está cerca de una guerra con Rusia, de acuerdo con cualquier definición legal aceptada internacionalmente.

“Una guerra requeriría ataques llevados a cabo por fuerzas estadounidenses o de la OTAN, en uniforme, atacando desde el territorio de la OTAN contra las fuerzas rusas, el territorio ruso o la población rusa”, dijo a CNN William Alberque, del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos.

“Cualquier lucha de Ucrania, con cualquier arma convencional, contra cualquier fuerza rusa, no es una guerra de EE.UU. y la OTAN en Ucrania, sin importar cuánto quiera Rusia afirmar que sí lo es”, agregó.

Por qué es importante para Ucrania tener cazas

Según los expertos consultados por la agencia AFP, los aviones de combate occidentales permitirían asestar duros golpes a las tropas rusas y disuadir a los bombarderos rusos de atacar territorio ucraniano. “Pero, por sí solos, no constituirían una solución militar milagrosa. Además, todos los modelos no se podrían utilizar en Ucrania”.

“El Typhoon y el F-16 no están adaptados a las bases aéreas rudimentarias que utilizan los ucranianos para evitar atraer bombardeos de misiles rusos”, dijo Justin Bronk, experto militar en el centro de investigación británico RUSI.

La entrega de los Typhoon sería algo “casi puramente simbólico y no serviría a los intereses de la fuerza aérea ucraniana”, consideró Bronk.

¿Necesita Ucrania aviones de combate de diseño occidental? El almirante español en retiro Juan Rodríguez Garat escribió en el portal Debate que Ucrania sí necesita los cazas que pide, porque a los aviones de procedencia rusa que tiene, cuya cadena logística termina en las fábricas de su enemigo, es difícil sacarles mucho partido en esta guerra.

Pero agrega que desde el inicio de la guerra prácticamente no ha habido operaciones aéreas. Primero porque Ucrania no tiene los medios para imponerse en el aire y segundo porque la aviación rusa, “quizá acobardada por los misiles de baja cota que han llegado por millares al Ejército ucraniano, posiblemente lastrada por la limitada aviónica de sus aparatos y aparentemente incapaz de combatir desde alturas más seguras por la carencia de armas de precisión, no parece ni siquiera haber intentado aprovechar su tremenda superioridad numérica”.