El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, aseguró hoy que su país ha pedido explicaciones a Estados Unidos sobre la supuesta entrega a Ucrania de datos de inteligencia que le permiten atacar objetivos civiles en la retaguardia rusa.

“Transmitimos toda una serie de preguntas al Departamento de Estado con la solicitud de que comenten sobre los datos de inteligencia (transmitidos a Ucrania) y la más profunda implicación de Estados Unidos en los preparativos y ejecución de ataques contra objetivos civiles en territorio ruso. Esperamos la respuesta”, indicó Lavrov en una entrevista con la televisión pública rusa.

Al mismo tiempo, matizó que “no pondrá ningún ultimátum” a EE.UU. para la entrega de esos datos y aseveró que Rusia está dispuesta a continuar las negociaciones con Estados Unidos y recibir a los enviados especiales del presidente estadounidense, Steve Witkoff y Jared Kushner.

Estimó que, mientras los enviados especiales cuenten con la confianza del presidente estadounidense, Donald Trump, Rusia no les cerrará las puertas.

“No nos negamos a dialogar con ellos. Si vienen, ellos saben que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, está dispuesto a recibirles nuevamente”, indicó. Eso sí, precisó que “otro asunto es ver qué traen”.

Recordó que tras la visita de Witkoff hace un año, Putin aceptó las propuestas de su homologo estadounidense durante la cumbre en Alaska y poco después Washington impuso sanciones contra las petroleras rusas Lukoil y Rosneft.

También comentó las declaraciones del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, sobre el papel estadounidense en el conflicto ucraniano, que calificó de “contradictorias” y criticó que Washington “apoye a Ucrania y le suministre armamento e información de inteligencia”.

Alertó que en este contexto Rusia aumentará la intensidad de sus ataques contra la maquinaria de guerra ucraniana y no se detendrá hasta lograr una solución “de largo plazo, fiable y estable” al conflicto.

La refinería rusa de Orsk (región de Oremburgo), al pie de los Urales, fue atacada por Ucrania el martes. (Captura de video).

“Reforzaremos nuestros métodos para destruir todo aquello que nutre la maquinaria bélica de Kiev por parte de Occidente. Es algo que ya estamos haciendo. Y ya han comenzado a lamentarse”, resaltó.

Contrapuso esto a los ataques ucranianos contra las refinerías rusas y la empresa de comercio electrónico Wildberries, el Amazon ruso, calificados por Moscú como ataques contra la infraestructura civil rusa.

“No nos rebajaremos” a estos métodos, señaló.

Constató que en el marco de los ataques rusos contra la infraestructura portuaria ucraniana en el mar Negro, las redes de gasolineras en el este y otras regiones de Ucrania, los centros logísticos e infraestructura energética, “se escuchan cada vez más y más voces que nos llaman a parar inmediatamente”.

“Eso no funcionará así. Hay que cesar cuando haya una solución a largo plazo, fiable y sostenible”, recalcó.

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