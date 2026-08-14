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Resumen

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El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, asiste a una conferencia de prensa en Moscú, el 18 de abril de 2025. (Foto de Tatyana MAKEYEVA / POOL / AFP)
El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, asiste a una conferencia de prensa en Moscú, el 18 de abril de 2025. (Foto de Tatyana MAKEYEVA / POOL / AFP)
/ TATYANA MAKEYEVA
Por Agencia EFE

El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, aseguró hoy que su país ha pedido explicaciones a Estados Unidos sobre la supuesta entrega a Ucrania de datos de inteligencia que le permiten atacar objetivos civiles en la retaguardia rusa.

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