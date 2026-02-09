Los príncipes Guillermo y Catalina, “profundamente preocupados” por caso Epstein

Andrés, que niega haber cometido acto ilegal alguno, dejó esta semana su lujosa residencia ubicada en el dominio real de Windsor, al oeste de Londres, para mudarse, por orden del rey, a la propiedad privada del soberano en Sandringham, en Norfolk, al noroese de la capital.
Guillermo inicia el lunes una visita oficial de tres días a Arabia Saudita con una reunión prevista con el príncipe heredero Mohamed Bin Salmán, cuando Reino Unido intenta reforzar sus relaciones comerciales, energéticas y de defensa con la monarquía del Golfo.
El heredero de la corona británica, cada vez más presente en la escena internacional, llegará el lunes por la noche a Riad para un desplazamiento que debe celebrar “los lazos comerciales, energéticos y de inversión” entre ambos países, según el Palacio de Kensington.
Bill Gates rompe el silencio y asegura que nunca fue a la isla ni tuvo contacto con mujeres vinculadas a Jeffrey Epstein. El cofundador de Microsoft afirma que reunirse con él fue un error y niega cualquier conducta indebida. Declaraciones que vuelven a encender la polémica.
