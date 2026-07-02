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Resumen

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El papa León XIV durante una reunión con el presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, en el Vaticano el 2 de julio de 2026. (EFE/EPA/VATICAN MEDIA).
El papa León XIV durante una reunión con el presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, en el Vaticano el 2 de julio de 2026. (EFE/EPA/VATICAN MEDIA).
Por Agencia EFE

El papa León XIV ha recibido este jueves en audiencia al presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, quien abordó en el Vaticano la situación sociopolítica de su país y de la región y la repercusión en la zona de los conflictos, la delincuencia y el cambio climático.

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