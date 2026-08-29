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Resumen

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Haakon VIII ha llegado al trono de Noruega tras el fallecimiento de su padre, Harald V, en un momento complejo debido a los escándalos que ha enfrentado la familia real durante los últimos años, en los que la nueva reina consorte, Mette-Marit, y su entorno tienen un protagonismo indiscutido.

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