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Resumen

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El rey Haakon VIII de Noruega observa tras prestar juramento de lealtad a la Constitución noruega durante una ceremonia celebrada en la cámara principal del Storting en Oslo el 1 de septiembre de 2026. Foto: ODD ANDERSEN / AFP
El rey Haakon VIII de Noruega observa tras prestar juramento de lealtad a la Constitución noruega durante una ceremonia celebrada en la cámara principal del Storting en Oslo el 1 de septiembre de 2026. Foto: ODD ANDERSEN / AFP
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Por Agencia AFP

El nuevo rey de Noruega, Haakon VIII, juró este martes su cargo ante el Parlamento, en la primera gran ceremonia institucional de su reinado, marcada por la ausencia de su esposa, la reina Mette-Marit, que continúa recuperándose de un trasplante de pulmón.

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