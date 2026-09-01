Haakon VIII, de 53 años, se convirtió automáticamente en rey el viernes tras la muerte de su padre, Harald V. En Noruega, el papel del rey es esencialmente representativo y ceremonial.
“Prometo y juro gobernar el Reino de Noruega de acuerdo con su Constitución y sus leyes. ¡Que Dios todopoderoso y omnisciente me ayude!”, declaró el nuevo monarca al pronunciar la fórmula oficial del juramento.
A la ceremonia asistieron la reina Sonia, viuda de Harald V, y la princesa heredera Ingrid Alexandra, hija mayor de Haakon, ambas vestidas de negro.
La reina Mette-Marit no pudo estar presente, ya que sigue convaleciente de un trasplante de pulmón realizado el 17 de junio para tratar una enfermedad pulmonar incurable.
Los funerales de Harald V, quien había reinado desde 1991, se celebrarán el 9 de septiembre en la catedral de Oslo.
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El rey Harald V de Noruega, hasta ahora decano de los monarcas europeos, falleció el viernes 28 de agosto a los 89 años, anunció el Palacio real, con lo que su hijo Haakon se convierte automáticamente en el nuevo monarca. (AFP)