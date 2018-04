Londres. Yulia Skripal, la hija del ex espía ruso Sergei Skripal, ambos envenenados en la ciudad inglesa de Salisbury, aseguró este jueves que está recuperando fuerzas, en su primer mensaje público desde su hospitalización, el 4 de marzo.

"Me desperté hace más de una semana y estoy feliz de decir que me siento con más fuerza cada día", declaró la mujer de 33 años, citada en un comunicado de la policía.



"Les agradezco el interés que he suscitado y los numerosos mensajes de apoyo que recibí", añadió.



"Estoy segura de que entenderán que todo este caso puede ser desestabilizante y espero que respetarán mi vida privada y la de mi familia durante mi convalecencia", pidió.



Reino Unido ha culpado a Rusia por el envenenamiento mediante un agente neurotóxico de grado militar el 4 de marzo en la ciudad británica de Salisbury. En respuesta, más de dos decenas de aliados occidentales, entre ellos Gran Bretaña, Estados Unidos y la OTAN, han ordenado la expulsión de más de 150 diplomáticos rusos en una muestra de solidaridad.



Moscú ha negado ferozmente su participación en el ataque con una neurotoxina y ha expulsado a un número igual de enviados diplomáticos occidentales. La agitación diplomática ha alcanzado niveles bajos nunca vistos, incluso en pleno apogeo de la Guerra Fría.



El jueves por la madrugada, tres autobuses en los que se cree que viajaban diplomáticos estadounidenses expulsados partieron de la embajada de Estados Unidos en Moscú después de cargar su equipaje en unos camiones. Entre las pertenencias había mascotas en sus cajas transportadoras.



Yulia Skripal expresó que se despertó hace más de una semana después de haber sido envenenada junto con su padre. La joven de 33 años dijo en la declaración que su fuerza crece día a día y expresó su gratitud a las personas que acudieron en su ayuda.



El hospital británico que atiende al ex espía y su hija confirmó que el estado de salud de Yulia ha mejorado, mientras que su padre, de 66 años, sigue en estado crítico.



La televisión estatal rusa emitió el jueves una grabación de una supuesta llamada telefónica entre Yulia Skripal y su prima en Rusia. En la conversación, Yulia Skripal dice que ella y su padre se están recuperando y que gozan de una salud normal. Dice que su padre está durmiendo y que su salud no ha sufrido daños irreparables.



Rossiya TV agregó que la sobrina de Skripal, Viktoria, quien vive en Moscú, dio a la estación la grabación de su conversación con Yulia. La emisora dijo que no podía verificar la autenticidad de la grabación.



Por su parte, el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergey Lavrov, calificó el jueves de burla del derecho internacional las acusaciones británicas contra Moscú por el envenenamiento de los Skripal con un agente neurotóxico. En una conferencia de prensa, Lavrov insistió en que el caso de envenenamiento fue inventado por Gran Bretaña para "satanizar" a Rusia.



"El llamado caso Skripal ha sido usado como un pretexto ficticio y orquestado para las expulsiones masivas e infundadas de diplomáticos rusos, no sólo de Estados Unidos y Gran Bretaña, sino también de otros países a los que simplemente les torcieron los brazos", dijo Lavrov en Moscú. "Nunca hemos visto una burla tan abierta del derecho internacional, la ética diplomática y el decoro elemental."



