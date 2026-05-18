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Esta vista aérea muestra el crucero holandés MV Hondius, afectado por el hantavirus, atracado tras su llegada al puerto de Rotterdam, el 18 de mayo de 2026. (Peter Lipton / ANP / AFP)
Esta vista aérea muestra el crucero holandés MV Hondius, afectado por el hantavirus, atracado tras su llegada al puerto de Rotterdam, el 18 de mayo de 2026. (Peter Lipton / ANP / AFP)
/ PETER LIPTON
Por Agencia EFE

El crucero neerlandés MV Hondius ha llegado este lunes al puerto de Róterdam, donde será sometido a tareas de limpieza y desinfección por el brote de hantavirus que tuvo logar a bordo, una vez desembarque la tripulación restante, que será sometida a pruebas y una cuarentena en Países Bajos.

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