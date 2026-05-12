La ciudadana francesa que dio positivo por hantavirus de tipo Andes permanece hospitalizada en estado “grave” en cuidados intensivos, mientras que otros cuatro franceses repatriados junto a ella del brote registrado en el crucero MV Hondius evolucionan favorablemente y han dado negativo, informó este martes la ministra de Sanidad de Francia, Stéphanie Rist.

Durante una rueda de prensa, la ministra aseguró que su gobierno quiere actuar “con total transparencia” y compartir con la población la misma información manejada “al más alto nivel del Estado”, por lo que compareció junto a otros altos cargos sanitarios y expertos.

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“El gobierno actuó inmediatamente desde la identificación del virus”, afirmó la ministra, quien recordó que los cinco ciudadanos franceses que iban a bordo del Hondius fueron repatriados el domingo pasado desde la isla de Tenerife mediante una operación sanitaria especial y trasladados a hospitales de referencia en Francia.

A su llegada, fueron aislados en habitaciones especiales con sistemas de doble flujo de aire y sometidos a vigilancia médica estrecha, precisó.

La ministra de Sanidad francesa, Stephanie Rist, asiste a una rueda de prensa sobre el reciente brote de hantavirus en el Ministerio de Sanidad en París, Francia, el 12 de mayo de 2026. Foto: EFE/EPA/YOAN VALAT / YOAN VALAT

“Cuatro de ellos están bien y han dado negativo. Una paciente positiva de hantavirus presenta, en cambio, una forma grave y se encuentra actualmente en reanimación en estado grave”, declaró Rist, quien rechazó ofrecer más detalles “para respetar el secreto médico”.

Paralelamente, las autoridades francesas identificaron además 22 casos contacto en territorio nacional, todos vinculados a pasajeros evacuados del crucero, dijo la ministra.

Se trata, en concreto, de ocho franceses que viajaban el 25 de abril en un vuelo entre Santa Elena y Johannesburgo junto a una persona posteriormente diagnosticada con el hantavirus del tipo Andes, que es uno de los más letales.

Otro grupo estuvo en un segundo vuelo el mismo día entre Johannesburgo y Ámsterdam, considerado de menor riesgo porque la misma pasajera enferma fue desembarcada rápidamente antes del despegue, lo que limitó la exposición del resto de viajeros.

Los pasajeros del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, esperan para subir a los autobuses tras desembarcar en el puerto de Granadilla de Abona, en la isla de Tenerife, en las Islas Canarias (España), el 11 de mayo de 2026. Foto: JORGE GUERRERO / AFP / JORGE GUERRERO

Esa mujer falleció al día siguiente en un hospital de Johannesburgo. Era la esposa de la primera víctima mortal del brote registrado en el crucero, un neerlandés de 70 años.

“Todos los casos contacto han sido localizados, sometidos a pruebas o están siendo hospitalizados y reciben un seguimiento sanitario riguroso”, indicó la ministra francesa.

Rist explicó que el foco epidémico comenzó a bordo del buque MV Hondius, que zarpó de Ushuaia (Argentina) el 1 de abril con 147 personas a bordo. Según detalló, durante la travesía aparecieron varios casos de afecciones respiratorias graves y se registró el primer fallecimiento el 11 de abril.

El barco realizó una escala en la isla de Santa Elena entre el 22 y el 24 de abril. En los días posteriores se detectaron nuevos casos graves durante desplazamientos internacionales y finalmente se identificó el hantavirus de la cepa Andes.

Rist insistió en que, por ahora, “los casos positivos registrados (en el mundo once, según la Organización Mundial de la Salud, OMS) corresponden exclusivamente a pasajeros del MV Hondius” y aseguró que “no existen elementos que indiquen una circulación difusa del virus en el territorio nacional”.

Tras la intervención de la ministra tomaron la palabra varios expertos científicos y médicos, entre ellos la directora de Salud Pública Francia, Caroline Semaille; el infectólogo Xavier Lescure; el epidemiólogo Antoine Flahault; y el virólogo Olivier Schwartz para explicar la particularidad del hantavirus.

Además, el primer ministro francés, Sébastian Lecornu, va a celebrar a partir de las 18.00 horas (16.00 GMT) una nueva reunión de coordinación interministerial centrada en el hantavirus.

Lecornu afirmó este martes que es “indispensable” una coordinación “más estrecha” para “romper las cadenas de transmisión” y contener cualquier posible propagación del hantavirus, en especial con sus países vecinos y en la Unión Europea (UE).