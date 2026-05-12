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Un hombre con traje protector conduce una ambulancia que transporta a pasajeros franceses del MV Hondius, donde se ha detectado un brote de hantavirus, saliendo del aeropuerto de Le Bourget en Francia, el 10 de mayo de 2026. (Foto de Xavier GALIANA / AFP).
Un hombre con traje protector conduce una ambulancia que transporta a pasajeros franceses del MV Hondius, donde se ha detectado un brote de hantavirus, saliendo del aeropuerto de Le Bourget en Francia, el 10 de mayo de 2026. (Foto de Xavier GALIANA / AFP).
/ XAVIER GALIANA
Por Agencia EFE

La ciudadana francesa que dio positivo por hantavirus de tipo Andes permanece hospitalizada en estado “grave” en cuidados intensivos, mientras que otros cuatro franceses repatriados junto a ella del brote registrado en el crucero MV Hondius evolucionan favorablemente y han dado negativo, informó este martes la ministra de Sanidad de Francia, Stéphanie Rist.

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