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Una ambulancia que transportaba a uno de los tres pasajeros sospechosos de tener hantavirus a bordo del crucero holandés MV Hondius, salió del puerto de Praia, Cabo Verde, el 6 de mayo de 2026. Foto: EFE/EPA/ELTON MONTEIRO
Una ambulancia que transportaba a uno de los tres pasajeros sospechosos de tener hantavirus a bordo del crucero holandés MV Hondius, salió del puerto de Praia, Cabo Verde, el 6 de mayo de 2026. Foto: EFE/EPA/ELTON MONTEIRO
Por Agencia EFE

Las autoridades sanitarias francesas informaron este miércoles de que siguen “estrechamente” el caso de un francés que viajó en el mismo avión que una persona infectada por hantavirus en el buque MV Hondius, donde se han registrado varios casos y tres fallecimientos durante un crucero por el Atlántico.

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