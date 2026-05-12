Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Un pasajero del crucero MV Hondius, afectado por el hantavirus, aparece en la fotografía mientras abandona el puerto de Granadilla de Abona, en la isla de Tenerife, el 11 de mayo de 2026. (Foto de JORGE GUERRERO / AFP).
Un pasajero del crucero MV Hondius, afectado por el hantavirus, aparece en la fotografía mientras abandona el puerto de Granadilla de Abona, en la isla de Tenerife, el 11 de mayo de 2026. (Foto de JORGE GUERRERO / AFP).
/ JORGE GUERRERO
Por Agencia EFE

El director general de la OMS, Tedros Adhanom, elevó este martes a 11 el número de casos positivos asociados al brote de hantavirus en el crucero MV Hondius y aseguró que el riesgo sigue siendo bajo pues todos los sospechosos y confirmados han sido aislados bajo una supervisión médica “estricta” para minimizar el riesgo de cualquier transmisión posterior.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.