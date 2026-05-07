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Una persona con traje blanco de protección química desembarcando de un avión medicalizado que transportaba a algunos de los pasajeros presuntamente infectados con hantavirus del crucero MV Hondius. (Foto de Jeffrey Groeneweg / ANP / AFP).
Una persona con traje blanco de protección química desembarcando de un avión medicalizado que transportaba a algunos de los pasajeros presuntamente infectados con hantavirus del crucero MV Hondius. (Foto de Jeffrey Groeneweg / ANP / AFP).
/ JEFFREY GROENEWEG
Por Agencia EFE

Cinco días después de que se reportara a la Organización Mundial de la Salud (OMS) el primer caso de hantavirus vinculado al crucero MV Hondius, los posibles contagios se elevan a 9, después de que este jueves se haya informado de la hospitalización de una azafata neerlandesa en Amsterdam con síntomas.

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