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La responsable técnica de la Organización Mundial de la Salud para el COVID-19, Maria Van Kerkhove, interviene durante una rueda de prensa el 6 de abril de 2023. (Foto de Fabrice COFFRINI / AFP).
La responsable técnica de la Organización Mundial de la Salud para el COVID-19, Maria Van Kerkhove, interviene durante una rueda de prensa el 6 de abril de 2023. (Foto de Fabrice COFFRINI / AFP).
/ FABRICE COFFRINI
Por Agencia AFP, Agencia EFE

La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmó este jueves que el brote de hantavirus detectado en un crucero, que ha dejado tres muertos, no constituye ni “el comienzo de una epidemia” ni el de “una pandemia”.

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