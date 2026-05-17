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El crucero, que suscitó preocupación mundial tras el anuncio de la aparición de este foco a principios de mayo, debe terminar su viaje en Róterdam el lunes 18 de mayo. (Photo by JORGE GUERRERO / AFP)
El crucero, que suscitó preocupación mundial tras el anuncio de la aparición de este foco a principios de mayo, debe terminar su viaje en Róterdam el lunes 18 de mayo. (Photo by JORGE GUERRERO / AFP)
/ JORGE GUERRERO
Por Agencia AFP

La Organización Mundial de la Salud (OMS) mantuvo el domingo su evaluación de “riesgo bajo” respecto al foco de hantavirus detectado a bordo del crucero Hondius, que tiene previsto atracar el lunes en Países Bajos con el resto de su tripulación.

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