Un hombre que viajó como pasajero en el MV Hondius, el crucero en el Atlántico afectado por un brote de hantavirus, ha sido hospitalizado en Zúrich (Suiza) tras dar positivo por ese patógeno, informó este miércoles en un comunicado la Oficina Federal de Salud Pública (OFSP).

El paciente está siendo tratado en el Hospital Universitario de Zúrich (USZ), donde ha sido aislado, y los laboratorios han confirmado que el virus pertenece a la cepa Andes, presente en América del Sur y también confirmada en otros casos a bordo del crucero, señalaron las autoridades sanitarias suizas.

Añadieron que la transmisión de ese tipo de virus es posible entre personas, pero sólo en caso de contacto estrecho, por lo que es poco probable que se produzcan más casos en Suiza y que, por ahora, no existe peligro para la población general.

Esta fotografía aérea muestra una vista general del crucero MV Hondius anclado frente al puerto de Praia, la capital de Cabo Verde, el 5 de mayo de 2026. (AFP). / -

El hombre regresó de un viaje a Sudamérica junto a su esposa a finales de abril, y tras notar síntomas de la enfermedad acudió al USZ, donde fue inmediatamente puesto en aislamiento.

También ha sido aislada por seguridad su esposa, aunque por el momento no ha presentado ningún síntoma, y las autoridades rastrean posibles contactos del enfermo en los últimos días.

La OFSP indicó que los casos de hantavirus en Suiza son extremadamente raros en el país, ya que se han detectado no más de media docena cada año, la mayoría originados por infecciones contraídas en el extranjero.

“A diferencia de los hantavirus europeos, que se transmiten a través de los excrementos de roedores infectados, la variante americana puede transmitirse de una persona a otra, aunque los casos son raros”, insistió la oficina federal.