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Un hombre que viajó como pasajero en el MV Hondius, el crucero en el Atlántico afectado por un brote de hantavirus, ha sido hospitalizado en Zúrich, Suiza tras dar positivo por ese patógeno. (EFE/ Christoph Stulz/Hospital Universitario de Zúrich).
Un hombre que viajó como pasajero en el MV Hondius, el crucero en el Atlántico afectado por un brote de hantavirus, ha sido hospitalizado en Zúrich, Suiza tras dar positivo por ese patógeno. (EFE/ Christoph Stulz/Hospital Universitario de Zúrich).
Por Agencia EFE

Un hombre que viajó como pasajero en el MV Hondius, el crucero en el Atlántico afectado por un brote de hantavirus, ha sido hospitalizado en Zúrich (Suiza) tras dar positivo por ese patógeno, informó este miércoles en un comunicado la Oficina Federal de Salud Pública (OFSP).

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