Una azafata neerlandesa ha sido hospitalizada en un centro médico de Ámsterdam con posibles síntomas de hantavirus, y es considerada un potencial nuevo contagio tras haber estado en contacto con una de las tres personas fallecidas a raíz del brote en el crucero, según las autoridades locales.

La azafata, originaria de la ciudad de Haarlem, muestra síntomas leves y se encuentra internada y aislada en el centro médico UMC de la capital holandesa, según dijo el Ministerio de Sanidad de este país a la cadena estatal NOS.

La afectada había estado en contacto en Johannesburgo con la pasajera holandesa del crucero MV Hondius de 69 años que falleció el pasado 26 de abril.

El día antes, la mujer estuvo “brevemente” a bordo de un avión de la aerolínea KLM que partió desde la capital neerlandesa a Ámsterdam.

“Debido al estado de salud de la pasajera en ese momento, la tripulación decidió no permitirle abordar el avión”, dijo KLM en un comunicado publicado el miércoles, donde también precisó que se trataba del vuelo KL592.

“Como medida de precaución, el Servicio de Salud Pública está informando a todos los pasajeros que se encontraban a bordo de este vuelo. El Instituto Nacional de Salud Pública y Medio Ambiente (RIVM) indica que existen indicios de que el hantavirus en cuestión (variante andina) puede transmitirse de persona a persona, pero que esto ocurre muy raramente”, añadió la aerolínea.

“A nivel internacional, solo se han descrito algunos casos. Además, la transmisión de persona a persona solo se produce cuando las personas tienen un contacto muy cercano entre sí”, subraya el comunicado.

La mujer holandesa fallecida era la esposa del pasajero que murió a bordo del MV Hondius el 11 de abril, y considerado la primera víctima mortal del brote tras experimentar síntomas como fiebre, dolor de cabeza y diarrea leve.

Ella desembarcó en la isla de Santa Elena ya con síntomas y tomó un vuelo a Johannesburgo, pero murió el 26 de abril en los servicios de emergencia de un hospital de esta ciudad, tras haber tratado de tomar el citado vuelo a Ámsterdam.

El tercer deceso hasta la fecha ha sido el de una segunda pasajera el 2 de mayo tras presentar síntomas de neumonía.