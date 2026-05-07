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Una ambulancia que transporta a un paciente del crucero MV Hondius, posiblemente infectado con hantavirus, llega al Centro Médico Universitario de Leiden (LUMC) en Leiden, Países Bajos, el 6 de mayo de 2026. (EFE/EPA/JOSH WALET).
Una ambulancia que transporta a un paciente del crucero MV Hondius, posiblemente infectado con hantavirus, llega al Centro Médico Universitario de Leiden (LUMC) en Leiden, Países Bajos, el 6 de mayo de 2026. (EFE/EPA/JOSH WALET).
/ JOSH WALET
Por Agencia EFE

Una azafata neerlandesa ha sido hospitalizada en un centro médico de Ámsterdam con posibles síntomas de hantavirus, y es considerada un potencial nuevo contagio tras haber estado en contacto con una de las tres personas fallecidas a raíz del brote en el crucero, según las autoridades locales.

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