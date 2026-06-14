Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

"Cuando un cautivo cree que alguien lo está esperando en su casa, crea un Patronus tan fuerte que ningún dementor puede abrirse paso", dice Oleksandr. (Oleksandr Ivanov's Instagram).
"Cuando un cautivo cree que alguien lo está esperando en su casa, crea un Patronus tan fuerte que ningún dementor puede abrirse paso", dice Oleksandr. (Oleksandr Ivanov's Instagram).
Por BBC News Mundo

Durante 1.495 días, el mundo del mayor Oleksandr Ivanov se redujo a un cubículo de hormigón.

TE PUEDE INTERESAR